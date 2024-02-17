Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Андре Тан поделился секретом заработка больших денег arrow

Андре Тан поделился секретом заработка больших денег

17 февраля 2024 16:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Андре Тан поделился секретом заработка больших денег
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский дизайнер Андре Тан посоветовал подписчикам, как зарабатывать больше. Он поделился советами, которыми пользуется сам.

Об этом он рассказал в instagram.

Андре Тан рассказал, как начать зарабатывать больше денег

Дизайнер Андре Тан дал 5 советов, как увеличить свой доход. Он убежден, что уровень заработка зависит от внутренних убеждений человека.

Первое, что он советует, — отпустить ограничительные убеждения и проработать собственные страхи.

"Какие убеждения мешают вам зарабатывать больше? "Я не могу зарабатывать много денег", "Деньги — это зло", "Все богатые люди — нечестные"? Поройтесь хорошенько у себя в голове и замените эти установки! "Я буду один", "Меня будут ненавидеть", "Я не справлюсь с ответственностью"? Удаляем и программируем себя на другое!" – написал дизайнер.

Также Андре Тан считает, что важно быть уверенным в себе — понимать, что ты достоин зарабатывать больше. Важно еще найти цель, собственную мотивацию для увеличения заработка. Воплощение желаний и мечтаний — отличный вариант.

В заключение дизайнер говорит, что нужно быть благодарным за то, что вы уже имеете.

"Благодарность — это мощная энергия, которая притягивает в жизнь еще больше. Спасибо за каждый шаг на пути к вашей цели. И помните, что деньги — это лишь инструмент. Используйте его правильно, чтобы достичь своих настоящих целей!" — добавил Андре Тан.

Ранее Андре Тан подытожил стильные тренды зимы.

Также дизайнер советовал, как правильно выбрать пуховик и делился сериалами о моде.

Андре Тан
советы
украинские звезды
Дизайн
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме