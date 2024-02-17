Андре Тан поделился секретом заработка больших денег

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Украинский дизайнер Андре Тан посоветовал подписчикам, как зарабатывать больше. Он поделился советами, которыми пользуется сам.

Об этом он рассказал в instagram.

Андре Тан рассказал, как начать зарабатывать больше денег

Дизайнер Андре Тан дал 5 советов, как увеличить свой доход. Он убежден, что уровень заработка зависит от внутренних убеждений человека.

Первое, что он советует, — отпустить ограничительные убеждения и проработать собственные страхи.

"Какие убеждения мешают вам зарабатывать больше? "Я не могу зарабатывать много денег", "Деньги — это зло", "Все богатые люди — нечестные"? Поройтесь хорошенько у себя в голове и замените эти установки! "Я буду один", "Меня будут ненавидеть", "Я не справлюсь с ответственностью"? Удаляем и программируем себя на другое!" – написал дизайнер.

Также Андре Тан считает, что важно быть уверенным в себе — понимать, что ты достоин зарабатывать больше. Важно еще найти цель, собственную мотивацию для увеличения заработка. Воплощение желаний и мечтаний — отличный вариант.

В заключение дизайнер говорит, что нужно быть благодарным за то, что вы уже имеете.

"Благодарность — это мощная энергия, которая притягивает в жизнь еще больше. Спасибо за каждый шаг на пути к вашей цели. И помните, что деньги — это лишь инструмент. Используйте его правильно, чтобы достичь своих настоящих целей!" — добавил Андре Тан.

Ранее Андре Тан подытожил стильные тренды зимы.

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