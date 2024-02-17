Андре Тан поделился секретом заработка больших денег
Украинский дизайнер Андре Тан посоветовал подписчикам, как зарабатывать больше. Он поделился советами, которыми пользуется сам.
Об этом он рассказал в instagram.
Андре Тан рассказал, как начать зарабатывать больше денег
Дизайнер Андре Тан дал 5 советов, как увеличить свой доход. Он убежден, что уровень заработка зависит от внутренних убеждений человека.
Первое, что он советует, — отпустить ограничительные убеждения и проработать собственные страхи.
"Какие убеждения мешают вам зарабатывать больше? "Я не могу зарабатывать много денег", "Деньги — это зло", "Все богатые люди — нечестные"? Поройтесь хорошенько у себя в голове и замените эти установки! "Я буду один", "Меня будут ненавидеть", "Я не справлюсь с ответственностью"? Удаляем и программируем себя на другое!" – написал дизайнер.
Также Андре Тан считает, что важно быть уверенным в себе — понимать, что ты достоин зарабатывать больше. Важно еще найти цель, собственную мотивацию для увеличения заработка. Воплощение желаний и мечтаний — отличный вариант.
В заключение дизайнер говорит, что нужно быть благодарным за то, что вы уже имеете.
"Благодарность — это мощная энергия, которая притягивает в жизнь еще больше. Спасибо за каждый шаг на пути к вашей цели. И помните, что деньги — это лишь инструмент. Используйте его правильно, чтобы достичь своих настоящих целей!" — добавил Андре Тан.
Ранее Андре Тан подытожил стильные тренды зимы.
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