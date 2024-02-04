Андрій Данилко у прямому ефірі Нацвідбору згадав п'яну бійку

Андрій Данилко на Нацвідборі на "Євробачення-2024". Скриншот: YouTube

Один із членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2024", композитор Андрій Данилко, привернув увагу шлядачів своїм образом. Він з’явився у запису фіналу та безпосередньо прямому ефірі у вушках дівчини Мікі Мауса, Мінерви Мінні Маус. Втім увагу багатьох привернув білий медичний пластир на лівій щоці творця Вєрки Сердючки.

Андрій Данилко лаконічно та з гумором прокоментував це під час трансляції Нацвідбору, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

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Андрій Данилко згадав про п’яну бійку

Член журі Нацвідбору на "Євробачення-2024" не зміг підібрати слів, аби відповісти на запитання щодо медичного пластиру на обличчі. Він не став вимовляти у прямому ефірі слово, яке йому прийшло на думку. І аби розрядити напружену атмосферу через проблеми з голосуванням в застосунку "Дія", пожартував про бійку.

"Ну, в цілому, була проблема, і я її вирішив таким чином, що б не мазати гримом, зрозуміло, так? Бійка була, п’яна бійка в мене була", — промовив у прямому ефірі Андрій Данилко.

Щодо стилю на Нацвідборі, то Данилко з’явився на запис та прямий ефір у своєму звичному образі. Андрій обрав чорну кепку, спортивний костюм німецького бренду Adidas та медичну маску, яку не знімає з часів COVID-19. Ще давно композитор пообіцяв, що попрощається з нею після перемоги України у війні.

Нагадаємо, раніше ми писали, в яку суму обійшовся державі Нацвідбір "Євробачення-2024. Також ми розповідали, що організатори Нацвідбору відреагували на зняття кандидатури співачки SKYLERR.