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Андрій Данилко у прямому ефірі Нацвідбору згадав п'яну бійку

4 лютого 2024 15:14
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Андрій Данилко у прямому ефірі Нацвідбору згадав п'яну бійку
Андрій Данилко на Нацвідборі на "Євробачення-2024". Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Один із членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2024", композитор Андрій Данилко, привернув увагу шлядачів своїм образом. Він з’явився у запису фіналу та безпосередньо прямому ефірі у вушках дівчини Мікі Мауса, Мінерви Мінні Маус. Втім увагу багатьох привернув білий медичний пластир на лівій щоці творця Вєрки Сердючки.

Андрій Данилко лаконічно та з гумором прокоментував це під час трансляції Нацвідбору, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

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Член журі Нацвідбору на "Євробачення-2024" не зміг підібрати слів, аби відповісти на запитання щодо медичного пластиру на обличчі. Він не став вимовляти у прямому ефірі слово, яке йому прийшло на думку. І аби розрядити напружену атмосферу через проблеми з голосуванням в застосунку "Дія", пожартував про бійку. 

"Ну, в цілому, була проблема, і я її вирішив таким чином, що б не мазати гримом, зрозуміло, так? Бійка була, п’яна бійка в мене була",  промовив у прямому ефірі Андрій Данилко.

Щодо стилю на Нацвідборі, то Данилко з’явився на запис та прямий ефір у своєму звичному образі. Андрій обрав чорну кепку, спортивний костюм німецького бренду Adidas та медичну маску, яку не знімає з часів COVID-19. Ще давно композитор пообіцяв, що попрощається з нею після перемоги України у війні.

Нагадаємо, раніше ми писали, в яку суму обійшовся державі Нацвідбір "Євробачення-2024. Також ми розповідали, що організатори Нацвідбору відреагували на зняття кандидатури співачки SKYLERR.

Євробачення
Андрій Данилко
українські зірки
Євробачення-2024

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