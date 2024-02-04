Андрей Данилко в прямом эфире Нацотбора упомянул пьяную драку

Андрей Данилко на Нацотборе на "Евровидение-2024". Скриншот: YouTube

Один из членов жюри Нацотбора на Евровидение-2024, композитор Андрей Данилко, привлек внимание зрителей своим образом. Он появился в записи финала и прямом эфире в ушках девушки Мики Мауса, Минервы Минни Маус. Впрочем, внимание многих привлек белый медицинский пластырь на левой щеке создателя Верки Сердючки.

Андрей Данилко лаконично и с юмором прокомментировал это во время трансляции Нацотбора, в частности, на YouTube-канале "Євробачення Україна".

Читайте также:

Андрей Данилко упомянул пьяную драку

Член жюри Нацотбора на "Евровидение-2024" не смог подобрать слов, чтобы ответить на вопросы о медицинском пластыре на лице. Он не стал произносить в прямом эфире слово, которое ему пришло в голову. И чтобы разрядить напряженную атмосферу из-за проблем с голосованием в приложении "Дія", пошутил о драке.

"Ну, в целом, была проблема, и я ее решил таким образом, что бы не мазать гримом, понимаете, да? Драка была, пьяная драка у меня была", — сказал в прямом эфире Андрей Данилко.

Относительно стиля на Нацотборе, Данилко появился на запись и прямой эфир в своем привычном образе. Андрей выбрал черную кепку, спортивный костюм немецкого бренда Adidas и медицинскую маску, которую не снимает со времен COVID-19. Еще давно композитор пообещал, что попрощается с ней после победы Украины в войне.

Напомним, ранее мы писали, в какую сумму обошелся государству Нацотбора "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, что организаторы Нацотбора отреагировали на снятие кандидатуры певицы SKYLERR.