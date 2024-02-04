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Організатори Нацвідбору відреагували на зняття кандидатури співачки SKYLERR

4 лютого 2024 13:16
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Стас Кожушко
Редактор
Організатори Нацвідбору відреагували на зняття кандидатури співачки SKYLERR
Співачка SKYLERR (Валерія Кудрявець). Фото: Instagram/skylerr_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка SKYLERR стала єдиною учасницею Нацвідбору на "Євробачення-2024", яка зняла свою кандидатуру. На гучну заяву Валерії Кудрявець (справжнє ім’я артистки) відреагували організатори національного відбору. 

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення".

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Реакція організаторів Нацвідбору на рішення SKYLERR

Фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2024" звернулася до "Суспільного Мовлення" із проханням зняти її кандидатуру з глядацького голосування.

"Відповідно до правил Національного відбору відсутні підстави зняття кандидата на цьому етапі конкурсу. Якщо за результатом голосування SKYLERR стане переможницею Національного відбору, артистка може відмовитись від укладання договору із "Суспільним Мовленням" на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", — повідомили організатори Нацвідбору.

Виступи всіх учасників у вже відбулися, та по їх завершенню було оголошено глядацьке голосування, яке триває сьогодні, 4 лютого, до 19:05. Про закінчення голосування ведучі повідомлять у прямому ефірі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анастасія Приходько висміяла Нацвідбір на "Євробачення-2024" та назвала свого фаворита. Також ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча показала свій профіль в застосунку "Дія".

Євробачення
скандал
українські зірки
SKYLERR
Євробачення-2024

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