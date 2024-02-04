Учасниця Нацвідбору зняла свою кандидатуру — які причини

Співачка SKYLERR (Валерія Кудрявець). Фото: Instagram/skylerr_official

Одна з одинадцяти учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024" зняла свою кандидатуру. Співачка SKYLERR не братиме участь в пісенному конкурсі через нетипову ситуацію, з якою зіштовхнулися організатори.

Про це Валерія Кудрявець (справжнє ім’я співачки) розповіла у своїх соцмережах.

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24-річна уродженка Одеської области наголосила, що це рішення їй далося складно. SKYLERR згадала застосунок "Дія", в якому більшість українців не можуть віддати свої голоси через технічні проблеми. Комусь не вдається пройти авторизацію, в інших не має опитування, іншим видає помилку.

"Я розумію, що це велика система, це збій і в усіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті. В цих піар-перегонах, які склалися через цю ситуацію, брати участь мені нецікаво. "Немає переможців в цьому марафоні" — слова з моєї пісні, які на сьогодні як ніколи актуальні. Я залишаюсь вірна собі і своїм меседжам, своїм сенсам, які несла я і моя пісня", —заявила співачка.

Скриншот: Instagram/skylerr_official

Співачка подякувала команді організаторів, які створювали Нацвідбір. Серед них музичний продюсер, співак Дмитро Шуров (Pianoбой), продюсер Володимир Завадюк, режисер-постановник Руслан Махов та інші зірки. Окремо SKYLERR подякувала своїм батькам та ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анастасія Приходько висміяла Нацвідбір на "Євробачення-2024" та назвала свого фаворита. Також ми розповідали, що перекладачка жестової мови на Нацвідборі підірвала соцмережі.