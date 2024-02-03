Нова зірка Нацвідбору Євробачення — перекладачка жестової мови підірвала соцмережі

Перекладачка жестової мови Катерина Заботкіна. Фото: Facebook/kateryna.zabotkina

Вперше фінал Нацвідбору на "Євробачення" супроводжувався перекладом жестовою мовою. Розмовні студії перекладала Ольга Буназів, а за адаптацію пісень відповідала Катерина Заботкіна. Саме на останню багато єфрофанів звернули увагу. Серед них і продюсер Ігор Кондратюк.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

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Катерина Заботкіна була перекладачкою на концертах і шоу. А її енергетика під час трансляції Нацвідбору підкорила глядачів. Ігорю Кондратюку сподобався переклад дівчини, зокрема, під час виступу переможниці "Євробачення-2004", співачки Руслани.

"Національний відбір на "Євробачення-2024" почався запальним номером від Руслани. А ще мені сподобалась дівчина-перекладачка мовою глухих", — написав Кондратюк.

Роботу Катерини Заботкіної прокоментував і народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. Він зазначив, що вона є претенденткою на перемогу у "Євробаченні".

"Коли працювала в Раді, то і не знали, що у нас є такі таланти. Треба хоча б від нас грамоту дати", — зазначив нардеп.

Також надати шанс Катерині поїхати на пісенний конкурс жартома запропонували і в порталі МУЗВАР, ведучою якого є Заботкіна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вєрка Сердючка на Нацвідборі передала привіт країні-господарці "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що Андрій Данилко у вушках Мінні Маус повернувся на Нацвідбір "Євробачення".