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Виступи учасників Нацвідбору на Євробачення записали напередодні — чи буде прямий ефір

3 лютого 2024 18:47
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Виступи учасників Нацвідбору на Євробачення записали напередодні — чи буде прямий ефір
Трансляція Нацвідбору на "Євробачення-2024". Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні в мережі ширилась інформація, що фінал Нацвідбору на "Євробачення-2024" знімали заздалегідь.  Тому було чимало підтверджень. Але з міркувань безпеки, ЗМІ, в тому числі і Новини.LIVE не повідомляли про це. Тепер же ведучі фіналу оголосили про це.

Зробили вони це під час трансляції, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

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Виступи учасників Нацвідбору записали заздалегідь

Один з ведучих фіналу, Тімур Мірошниченко повідомив, що організатори Нацвідбору завжди прагнули бути чесними і відкритими перед своїми глядачами. 

"Розпланувати і бути впевненими, що все буде йти за графіком - неможливо. Само собою, гарантувати великій кількості людей, які зосереджені в одному місці, ми теж не можемо. Виступи наших конкурсантів і гостей, основну частину, ми записуємо 2 лютого, напередодні трансляції", — сказав Мірошниченко. 

За його словами, зйомка йде нон-стопом, як в прямому ефірі. Разом з виступами конкурсантів свої бали виставили й журі. Але, оголошення результатів голосування глядачів і сумарних балів буде на іншій безпечній локації саме у прямому ефірі, 3 лютого, після виступу всіх артистів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше в історії українських Нацвідборів трансляція супроводжується перекладом жестовою мовою. Також ми розповідали, кому букмекери пророкують перемогу в Нацвідборі на "Євробачення-2024".

Євробачення
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телебачення
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Євробачення-2024

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