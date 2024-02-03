Виступи учасників Нацвідбору на Євробачення записали напередодні — чи буде прямий ефір

Трансляція Нацвідбору на "Євробачення-2024". Скриншот: YouTube

Напередодні в мережі ширилась інформація, що фінал Нацвідбору на "Євробачення-2024" знімали заздалегідь. Тому було чимало підтверджень. Але з міркувань безпеки, ЗМІ, в тому числі і Новини.LIVE не повідомляли про це. Тепер же ведучі фіналу оголосили про це.

Зробили вони це під час трансляції, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

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Один з ведучих фіналу, Тімур Мірошниченко повідомив, що організатори Нацвідбору завжди прагнули бути чесними і відкритими перед своїми глядачами.

"Розпланувати і бути впевненими, що все буде йти за графіком - неможливо. Само собою, гарантувати великій кількості людей, які зосереджені в одному місці, ми теж не можемо. Виступи наших конкурсантів і гостей, основну частину, ми записуємо 2 лютого, напередодні трансляції", — сказав Мірошниченко.

За його словами, зйомка йде нон-стопом, як в прямому ефірі. Разом з виступами конкурсантів свої бали виставили й журі. Але, оголошення результатів голосування глядачів і сумарних балів буде на іншій безпечній локації саме у прямому ефірі, 3 лютого, після виступу всіх артистів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше в історії українських Нацвідборів трансляція супроводжується перекладом жестовою мовою. Також ми розповідали, кому букмекери пророкують перемогу в Нацвідборі на "Євробачення-2024".