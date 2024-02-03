Вперше фінал українського Нацвідбору буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою
Вперше фінал Нацвідбору на "Євробачення-2024", який стартує сьогодні, в суботу, 3 січня о 18:00, буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою. Для забезпечення інклюзивності дублювання жестовою мовою буде доступним на всіх відеотрансляціях.
Про це повідомляє "Євробачення Україна" у своїх соцмережах.
Переклад жестовою мовою на Нацвідборі
За 21 рік українських Нацвідборів (з 2005 року — публічні) переклад жестовою мовою буде залучено до трансляції вперше. Перекладачкою розмовних студій стане Ольга Буназів, за адаптацію пісень відповідатиме Катерина Заботкіна.
Користувачі соцмереж та єврофани позитивно відреагували на нововведення у Нацвідборі, хоча дублювання жестовою мовою на телебаченні вже давно.
Порядок виступу учасників
- YAKTAK — Lalala
- INGRET — Keeper
- NAZVA — Slavic English
- ANKA — Палала
- Drevo — Endless chain
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- MÉLOVIN — DREAMER
- SKYLERR — Time is running out
- Ziferblat — Place I Call Home
- YAGODY — Tsunamia
- NAHABA — GLASSS
Як голосувати
Цьогоріч глядацьке онлайн-голосування вже вдруге відбудеться в мобільному застосунку "Дія". Взяти участь в опитуванні зможуть всі охочі віком від 14 років.
Для цього буде потрібно зайти в застосунок "Дія", в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з 11 фіналістів. Про початок і закінчення голосування глядачів повідомлять ведучі шоу.
Нагадаємо, раніше ми писали про головні скандали українського Нацвідбору цього року. Також ми розповідали, кому букмекери пророкують перемогу в Нацвідборі на "Євробачення-2024".
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