Вперше фінал українського Нацвідбору буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою

Продюсер Нацвідбору на "Євробачення-2024" Володимир Завадюк. Скриншот: Суспільне Мовлення

Вперше фінал Нацвідбору на "Євробачення-2024", який стартує сьогодні, в суботу, 3 січня о 18:00, буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою. Для забезпечення інклюзивності дублювання жестовою мовою буде доступним на всіх відеотрансляціях.

Про це повідомляє "Євробачення Україна" у своїх соцмережах.

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Переклад жестовою мовою на Нацвідборі

За 21 рік українських Нацвідборів (з 2005 року — публічні) переклад жестовою мовою буде залучено до трансляції вперше. Перекладачкою розмовних студій стане Ольга Буназів, за адаптацію пісень відповідатиме Катерина Заботкіна.

Користувачі соцмереж та єврофани позитивно відреагували на нововведення у Нацвідборі, хоча дублювання жестовою мовою на телебаченні вже давно.

Порядок виступу учасників

YAKTAK — Lalala INGRET — Keeper NAZVA — Slavic English ANKA — Палала Drevo — Endless chain alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria MÉLOVIN — DREAMER SKYLERR — Time is running out Ziferblat — Place I Call Home YAGODY — Tsunamia NAHABA — GLASSS

Як голосувати

Цьогоріч глядацьке онлайн-голосування вже вдруге відбудеться в мобільному застосунку "Дія". Взяти участь в опитуванні зможуть всі охочі віком від 14 років.

Для цього буде потрібно зайти в застосунок "Дія", в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з 11 фіналістів. Про початок і закінчення голосування глядачів повідомлять ведучі шоу.

Нагадаємо, раніше ми писали про головні скандали українського Нацвідбору цього року. Також ми розповідали, кому букмекери пророкують перемогу в Нацвідборі на "Євробачення-2024".