Звинувачення в плагіаті, обговорення святої та видалення пісень — головні скандали Нацвідбору

Афіша цьогорічного Нацвідбору. Фото: Суспільне Мовлення

На відміну від минулого року, Нацвідбір на "Євробачення-2024" запам’ятався куди більшою кількістю скандалів. Користувачі соцмереж знаходять ті чи інші гучні приводи, на які реагують не лише артисти, а й навіть Європейська мовна спілка (EBU), яка займається організацією пісенного конкурсу.

Новини.LIVE розкаже про три скандали цьогорічного Нацвідбору.

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Звинувачення у плагіаті на російський гурт

Після презентації композицій Нацвідбору тисячі єврофанів (серед них й іноземці) почали помічати схожість треку GLASSS гурту NAHABA зі стилістикою російського дуету "Тату", який був популярним на початку нульових. Хмизу підкидало й те, що його солістки підтримали криваву політику Кремля та відвідували окуповані українські території.

Учасники гурту Оля та Андрій, який служить в ЗСУ, зауважили — вони навіть не чули композиції російського дуету. А на свою творчість їх надихають інші закордонні колективи, такі як Crystal Castles, You Love Her, Kap Bambino та інші.

"Я злий на агресивну культурну експансію Росії, яка зробила так, що один єдиний гурт в цьому стилі зміг відрізати від нас сприйняття сотень гуртів в такому стилі по всьому світу… Хочемо донести, що ми не надихалися "Тату". Наша пісня жодного відношення до цього гурту не має", — прокоментував учасник гурту NAHABA Андрій Науменко.

Скандал прокоментував і музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров (Pianoбой), який відібрав трек NAHABA.

"Взагалі, я здивований такою шаленою популярністю серед українців дуету "Тату", пік яких був у 2001 році. І тим, що тільки ця асоціація виникає, коли вони чують жіночий вокал, пропущений через автотюн та дісторшн… "Євробачення" — конкурс популярної пісні, а в кожному сучасному хіті є знайомі речі, які ми вже раніше чули", — зазначив Шуров.

Учасниці гурту "Тату" на піку популярності. Фото: Instagram/t.a.t.u.music

На скандал з YAKTAK відреагували в EBU

Музичний блогер Ваня Рассел знайшов схожість композиції LaLaLa співака YAKTAK для Нацвідбору на "Євробачення-2024" з треком Varto співачки Many. Згодом останній зник з мережі. Потім свою композицію Ten Zly з аналогічним семплом видалив польський артист Winiarz.

З’ясувалося, що з поляком зв’язалися представники команди YAKTAK та попросили видалити трек. Втім, зазначили, що той зможе повернути його на музичні платформи в травні. Тобто після того, як закінчиться "Євробачення" у шведському Мальме.

Також менеджмент запропонував Winiarz підтримку в просуванні його наступних треків як YAKTAK, так і KALUSH. Хлопець погодився і повідомив Расселу — за видалення пісні отримав 100 євро.

Майже одразу після розголосу скандалу з треком артистки Many, ситуацію прокоментувала представниця "Суспільного Мовлення", голова делегації "Євробачення" від України Оксана Скібінська. Після консультацій українського мовника з Європейською мовною спілкою (EBU), заявка YAKTAK була остаточно схвалена на участь у Нацвідборі.

Організатори "Євробачення" заявили, що у разі перемоги Ярослава Карпука (справжнє ім’я YAKTAK) приймуть його трек на конкурс від України.

Обурення на трек Jerry Heil та alyona alyona через матір Терезу

Беззаперечним лідером в різних голосуваннях єврофанів та прогнозах букмекерів є композиція артисток під назвою Teresa & Maria. Саме згадування в тексті матері Терези, яку Ватикан після смерті 1997 року оголосив святою, обурило багатьох українців.

Jerry Heil та alyona alyona почали отримувати безліч коментарів, в яких Аньєзу (Аґнес) Ґондже Бояджіу (справжнє ім’я католицької черниці) звинувачували в корупції, зв’язках з диктаторами та жахливих умовах перебування хворих та безхатьків у центрах Ордену Милосердя. Цю організацію і створила мати Тереза.

За словами українських співачок, перед релізом треку вони дослідили це питання і дійшли висновку — за статистикою мати Тереза є уособленням благочестивості, доброчинності. Це людина, яка заснувала поняття хоспіс. І якби всі звинувачення були правдивими, церква вже б давно позбавила її статусу святої.

"Мене дуже засмучує, що люди дуже однобоко розглядають ситуацію, коли хтось робить вкид, такий коментар, і не перевіряють, звідки прийшла ця інформація. Чи знали ви, наприклад, що цей наратив був запущений з Індії з релігійних та політичних причин?" — прокоментувала Jerry Heil.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з переможців "Євробачення" виступить у фіналі Нацвідбору. Також ми розповідали, що Румунія відмовилась від участі в "Євробаченні-2024".