Обвинение в плагиате, обсуждение святой и удаление песен — главные скандалы Нацотбора

Афиша Нацотбора 2024 года. Фото: Суспільне Мовлення

В отличие от прошлого года, Нацотбор на Евровидение-2024 запомнился куда большим количеством скандалов. Пользователи соцсетей находят те или иные громкие поводы, на которые реагируют не только артисты, но даже Европейский вещательный союз (EBU), который занимается организацией песенного конкурса.

Новини.LIVE расскажет о трех скандалах нынешнего Нацотбора.

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После презентации композиций Нацотбора тысячи еврофанов (среди них и иностранцы) начали замечать сходство трека GLASSS группы NAHABA со стилистикой российской дуэта "Тату", который был популярен в начале нулевых. "Масла в огонь" добавляло и то, что его солистки поддержали кровавую политику Кремля и посещали оккупированные украинские территории.

Участники группы Оля и Андрей, который служит в ВСУ, отметили — они даже не слышали композиции российского дуэта. А на свое творчество их вдохновляют другие зарубежные коллективы, такие как Crystal Castles, You Love Her, Kap Bambino и другие.

"Я злой на агрессивную культурную экспансию России, которая сделала так, что одна единственная группа в этом стиле смогла отрезать от нас восприятие сотен групп в таком стиле по всему миру… Хотим донести, что мы не вдохновлялись "Тату". Наша песня никакого отношения к этой группы не имеет", — прокомментировал участник группы NAHABA Андрей Науменко.

Скандал прокомментировал и музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров (Pianoбой), отобравший трек NAHABA.

"Вообще я удивлен такой безумной популярностью среди украинцев дуэта "Тату", пик которых был в 2001 году. И тем, что только эта ассоциация возникает, когда они слышат женский вокал, пропущенный через автотюн и дисторшн... "Евровидение" — конкурс популярной песни, а в каждом современном хите есть знакомые вещи, которые мы уже раньше слышали", — отметил Шуров.

Участницы группы "Тату" на пике популярности. Фото: Instagram/tatumusic

На скандал с YAKTAK отреагировали в EBU

Музыкальный блогер Ваня Рассел нашел схожесть композиции LaLaLa певца YAKTAK для Нацотбора на "Евровидение-2024" с треком Varto певицы Many. Впоследствии последний исчез из сети. Затем свою композицию Ten Zly с аналогичным сэмплом удалил польский артист Winiarz.

Выяснилось, что с поляком связались представители команды YAKTAK и попросили удалить трек. Впрочем, отметили, что тот сможет вернуть его на музыкальные платформы в мае. То есть после того, как закончится "Евровидение" в шведском Мальме.

Также менеджмент предложил Winiarz поддержку в продвижении его следующих треков, как YAKTAK, так и KALUSH. Парень согласился и сообщил Расселу — за удаление песни получил 100 евро.

Почти сразу после огласки скандала с треком артистки Many ситуацию прокомментировала представительница "Суспільного Мовлення", глава делегации "Евровидения" от Украины Оксана Скибинская. После консультаций украинского вещателя с Европейским вещательным союзом (EBU) заявка YAKTAK была окончательно одобрена на участие в Нацотборе.

Организаторы Евровидения заявили, что в случае победы Ярослава Карпука (настоящее имя YAKTAK) примут его трек на конкурс от Украины.

Возмущение на трек Jerry Heil и alyona alyona из-за матери Терезы

Безусловным лидером в различных голосованиях еврофанов и прогнозах букмекеров является композиция артисток под названием Teresa & Maria. Именно упоминание в тексте матери Терезы, которую Ватикан после смерти в1997 году объявил святой, возмутило многих украинцев.

Jerry Heil и alyona alyona начали получать множество комментариев, в которых Аньезу (Агнесс) Гондже Бояджиу (настоящее имя католической монахини) обвиняли в коррупции, связях с диктаторами и ужасных условиях пребывания больных и бездомных в центрах Ордена Милосердия. Эту организацию и создала мать Тереза.

По словам украинских певиц, перед релизом трека они исследовали этот вопрос и пришли к выводу — по статистике мать Тереза является олицетворением благочестивости, благотворительности. Это человек, основавший понятие хоспис. И если бы все обвинения были правдивыми, церковь уже давно лишила бы ее статуса святой.

"Меня очень расстраивает, что люди очень однобоко рассматривают ситуацию. Когда кто-то делает вброс, такой комментарий, и не проверяют откуда пришла эта информация. Знали ли вы, например, что этот нарратив был запущен из Индии по религиозным и политическим причинам", — прокомментировала Jerry Heil.

Напомним, ранее мы писали, кто из победителей "Евровидения" выступит в финале Нацотбора. Также мы рассказывали, что Румыния отказалась от участия в "Евровидении-2024".