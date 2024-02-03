Кому букмекери пророкують перемогу в Нацвідборі на Євробачення-2024

Макет сцени конкурсу "Євробаченнч-2024". Фото: Instagram/eurovision

Вже сьогодні, в суботу, 3 лютого, у прямому ефірі українці оберуть представника від нашої країни на пісенному конкурсі "Євробачення-2024". На перемогу претендують 11 пісень як сольних виконавців, так і гуртів. Втім букмекери пророкують беззаперечне перше місце відомим співачкам.

Новини.LIVE розкаже прогнози Нацвідбору та "Євробачення" в цілому.

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Майже одразу після оголошення артистів, які претендують на поїздку до шведського Мальме, де в травні відбудеться конкурс, визначилися основні фаворити. Єврофани ставили на співаків MELOVIN, YAKTAK та дует alyona alyona та Jerry Heil. Саме композицію останніх, Teresa & Maria, яка лише на YouTube має понад 8 млн прослуховувань, виділили букмекери.

На перемогу Jerry Heil та alyona alyona ставлять 64%. MELOVIN має колосальне відставання. В нього лише 10%. YAKTAK та його композиція LaLaLa в букмекерів лише на п’ятому місці (4%). Його випереджають учасниця шоу "Голос країни-13" ANKA та львівський етно-гурт YAGODY (по 6%).

Прогнози букмекерів на переможця Нацвідбору станом на 03.02.2024. Скриншот: Eurovision World

Прогнози букмекерів на переможця "Євробачення-2024"

Якщо брати прогнози букмекерів щодо "Євробачення-2024", то з невеликим відривом лідирує Україна. І це при тому, що Велика Британія, яка на другому місці, вже визначилася з представником на конкурсі.

Запалювати на сцені в Мальме буде британський співак, актор, вокаліст гурту Years & Years Оллі Александер. У 33-річного артиста є дуети з Кайлі Міноуг та Елтоном Джоном. Також Александер — багаторазовий номінант премії Brit Awards.

Прогнози букмекерів на переможця "Євробачення-2024" станом на 03.02.2024. Скриншот: Eurovision World

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з переможців "Євробачення" виступить у фіналі Нацвідбору. Також ми розповідали, що продюсер шоу American Idol назвав переможця українського відбору на "Євробачення-2024".