Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Кому букмекери пророкують перемогу в Нацвідборі на Євробачення-2024 arrow

Кому букмекери пророкують перемогу в Нацвідборі на Євробачення-2024

3 лютого 2024 06:49
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Кому букмекери пророкують перемогу в Нацвідборі на Євробачення-2024
Макет сцени конкурсу "Євробаченнч-2024". Фото: Instagram/eurovision
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вже сьогодні, в суботу, 3 лютого, у прямому ефірі українці оберуть представника від нашої країни на пісенному конкурсі "Євробачення-2024". На перемогу претендують 11 пісень як сольних виконавців, так і гуртів. Втім букмекери пророкують беззаперечне перше місце відомим співачкам.

Новини.LIVE розкаже прогнози Нацвідбору та "Євробачення" в цілому.

Читайте також:

Букмекери визначилися з переможцем Нацвідбору

Майже одразу після оголошення артистів, які претендують на поїздку до шведського Мальме, де в травні відбудеться конкурс, визначилися основні фаворити. Єврофани ставили на співаків MELOVIN, YAKTAK та дует alyona alyona та Jerry Heil. Саме композицію останніх, Teresa & Maria, яка лише на YouTube має понад 8 млн прослуховувань, виділили букмекери. 

На перемогу Jerry Heil та alyona alyona ставлять 64%. MELOVIN має колосальне відставання. В нього лише 10%. YAKTAK та його композиція LaLaLa в букмекерів лише на п’ятому місці (4%). Його випереджають учасниця шоу "Голос країни-13" ANKA та львівський етно-гурт YAGODY (по 6%).

Прогнози букмекерів на переможця Нацвідбору станом на 03.02.2024. Скриншот: Eurovision World

Прогнози букмекерів на переможця "Євробачення-2024"

Якщо брати прогнози букмекерів щодо "Євробачення-2024", то з невеликим відривом лідирує Україна. І це при тому, що Велика Британія, яка на другому місці, вже визначилася з представником на конкурсі.

Запалювати на сцені в Мальме буде британський співак, актор, вокаліст гурту Years & Years Оллі Александер. У 33-річного артиста є дуети з Кайлі Міноуг та Елтоном Джоном. Також Александер — багаторазовий номінант премії Brit Awards.

Прогнози букмекерів на переможця "Євробачення-2024" станом на 03.02.2024. Скриншот: Eurovision World

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з переможців "Євробачення" виступить у фіналі Нацвідбору. Також ми розповідали, що продюсер шоу American Idol назвав переможця українського відбору на "Євробачення-2024".

Євробачення
музика
прогнози
букмекери
Євробачення-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі