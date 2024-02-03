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Кому букмекеры прочат победу на Нацотборе на Евровидение-2024

3 февраля 2024 06:49
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Кому букмекеры прочат победу на Нацотборе на Евровидение-2024
Макет сцены конкурса "Евровидение-2024". Фото: Instagram/eurovision
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Уже сегодня, в субботу, 3 февраля, в прямом эфире украинцы выберут представителя от нашей страны на песенном конкурсе "Евровидение-2024". На победу претендуют 11 песен как сольных исполнителей, так и групп. Впрочем, букмекеры прочат безоговорочное первое место известным певицам.

Новини.LIVE расскажет прогнозы Нацотбора и "Евровидения" в целом.

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Букмекеры определились с победителем Нацотбора

Почти сразу после объявления артистов, претендующих на поездку в шведский Мальме, где в мае пройдет конкурс, определились основные фавориты. Еврофаны ставили на певцов MELOVIN, YAKTAK и дуэт alyona alyona и Jerry Heil. Именно композицию последних, Teresa & Maria, которая лишь на YouTube имеет более 8 млн прослушиваний, выделили букмекеры.

На победу Jerry Heil и alyona alyona ставят 64%. MELOVIN имеет колоссальное отставание. У него всего 10%. YAKTAK и его композиция LaLaLa у букмекеров только на пятом месте (4%). Его опережают участница шоу "Голос країни-13" ANKA и львовская этно-группа YAGODY (по 6%).

Прогнозы букмекеров на победителя Нацотбора на 03.02.2024. Скриншот: Eurovision World

Прогнозы букмекеров на победителя "Евровидения-2024"

Если брать прогнозы букмекеров по "Евровидению-2024", то с небольшим отрывом лидирует Украина. И это при том, что на втором месте Великобритания уже определилась с представителем на конкурсе.

Зажигать на сцене в Мальме будет британский певец, актер, вокалист группы Years&Years Олли Александер. У 33-летнего артиста есть дуэты с Кайли Миноуг и Элтоном Джоном. Также Александр — многократный номинант премии Brit Awards.

Прогнозы букмекеров на победителя "Евровидения-2024" на 03.02.2024. Скриншот: Eurovision World

Напомним, ранее мы писали, кто из победителей "Евровидения" выступит в финале Нацотбора. Также мы рассказывали, что продюсер шоу American Idol назвал победителя украинского отбора на "Евровидение-2024".

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