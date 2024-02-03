Впервые финал украинского Нацотбора будет сопровождаться переводом на жестовой язык

Продюсер Нацотбора на Евровидение-2024 Владимир Завадюк. Скриншот: Суспільне Мовлення

Впервые финал Нацотбора на "Евровидение-2024", который стартует сегодня, в субботу, 3 января в 18:00, будет сопровождаться переводом на жестовой язык. Для обеспечения инклюзивности дублирование на жестовом языке будет доступным на всех видеотрансляциях.

Об этом сообщает "Євробачення Україна" в своих соцсетях.

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За 21 год украинских Нацотборов (с 2005 года — публичные) перевод на жестовой язык будет привлечен к трансляции впервые. Переводчицей разговорных студий станет Ольга Буназов, за адаптацию песен будет отвечать Екатерина Заботкина.

Пользователи соцсетей и еврофаны положительно отреагировали на нововведения в Нацотборе, хотя дублирование на жестовом языке на телевидении уже давно.

Порядок выступления участников

YAKTAK — LaLaLa INGRET — Keeper NAZVA — Slavic English ANKA — Палала Drevo — Endless chain alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria MÉLOVIN — DREAMER SKYLERR — Time is running out Ziferblat — Place I Call Home YAGODY — Tsunamia NAHABA — GLASSS

Как голосовать

В этом году зрительское онлайн-голосование уже во второй раз состоится в мобильном приложении "Дія". Принять участие в опросе смогут все желающие от 14 лет.

Для этого нужно зайти в приложение "Дія", в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из 11 финалистов. О начале и окончании голосования зрителей сообщат ведущие шоу.

Напомним, ранее мы писали о главных скандалах украинского Нацотбора в этом году. Также мы рассказывали, кому букмекеры прочат победу в Нацотборе на "Евровидение-2024".