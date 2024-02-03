Впервые финал украинского Нацотбора будет сопровождаться переводом на жестовой язык
Впервые финал Нацотбора на "Евровидение-2024", который стартует сегодня, в субботу, 3 января в 18:00, будет сопровождаться переводом на жестовой язык. Для обеспечения инклюзивности дублирование на жестовом языке будет доступным на всех видеотрансляциях.
Об этом сообщает "Євробачення Україна" в своих соцсетях.
Перевод на русском языке на Нацотборе
За 21 год украинских Нацотборов (с 2005 года — публичные) перевод на жестовой язык будет привлечен к трансляции впервые. Переводчицей разговорных студий станет Ольга Буназов, за адаптацию песен будет отвечать Екатерина Заботкина.
Пользователи соцсетей и еврофаны положительно отреагировали на нововведения в Нацотборе, хотя дублирование на жестовом языке на телевидении уже давно.
Порядок выступления участников
- YAKTAK — LaLaLa
- INGRET — Keeper
- NAZVA — Slavic English
- ANKA — Палала
- Drevo — Endless chain
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- MÉLOVIN — DREAMER
- SKYLERR — Time is running out
- Ziferblat — Place I Call Home
- YAGODY — Tsunamia
- NAHABA — GLASSS
Как голосовать
В этом году зрительское онлайн-голосование уже во второй раз состоится в мобильном приложении "Дія". Принять участие в опросе смогут все желающие от 14 лет.
Для этого нужно зайти в приложение "Дія", в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из 11 финалистов. О начале и окончании голосования зрителей сообщат ведущие шоу.
Напомним, ранее мы писали о главных скандалах украинского Нацотбора в этом году. Также мы рассказывали, кому букмекеры прочат победу в Нацотборе на "Евровидение-2024".
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