Выступления участников Нацотбора на Евровидение записали накануне — будет ли прямой эфир

Трансляция Нацотбора на "Евровидение-2024". Скриншот: YouTube

Накануне в сети распространялась информация, что финал Нацотбора на Евровидение-2024 снимали заранее. Тому было немало подтверждений. Но из соображений безопасности, СМИ, в том числе и Новини.LIVE не сообщали об этом. Теперь же ведущие финала объявили об этом.

Сделали они это во время трансляции, в частности, на YouTube-канале "Євробачення Україна".

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Выступления участников Нацотбора записали заранее

Один из ведущих финала Тимур Мирошниченко сообщил, что организаторы Нацотбора всегда стремились быть честными и открытыми перед своими зрителями.

"Распланировать и быть уверенными, что все будет идти по графику — невозможно. Само собой, гарантировать большому количеству людей, которые сосредоточены в одном месте, мы тоже не можем. Выступления наших конкурсантов и гостей, основную часть, мы записываем 2 февраля, в преддверии трансляции", — сказал Мирошниченко.

По его словам, съемка идет нон-стопом, как в прямом эфире. Вместе с выступлениями конкурсантов свои баллы выставили и жюри. Но объявление результатов голосования зрителей и суммарных баллов будет на другой безопасной локации именно в прямом эфире, 3 февраля, после выступления всех артистов.

Напомним, ранее мы писали, что впервые в истории украинских Нацотборов трансляция сопровождается переводом на жестовой язык. Также мы рассказывали, кому букмекеры прочат победу в Нацотборе на "Евровидении-2024".