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Новая звезда Нацотбора Евровидения — переводчица жестового языка взорвала соцсети

3 февраля 2024 22:33
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Стас Кожушко
Редактор
Новая звезда Нацотбора Евровидения — переводчица жестового языка взорвала соцсети
Переводчица жестового языка Екатерина Заботкина. Фото: Facebook/kateryna.zabotkina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Впервые финал Нацотбора на "Евровидение" сопровождался переводом на жестовой язык. Разговорные студии переводила Ольга Буназов, а за адаптацию песен отвечала Екатерина Заботкина. Именно на последнюю многие ефрофаны обратили внимание. В их числе и продюсер Игорь Кондратюк.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Екатерина Заботкина была переводчицей на концертах и шоу. Ее энергетика во время трансляции Нацотбора покорила зрителей. Игорю Кондратюку понравился перевод девушки, в частности во время выступления победительницы "Евровидения-2004", певицы Русланы.

"Национальный отбор на "Евровидение-2024" начался зажигательным номером от Русланы. А еще мне понравилась девушка-переводчик на языке глухих", — написал Кондратюк.

Работу Екатерины Заботкиной прокомментировал и народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что она претендентка на победу в "Евровидении".

"Когда работала в Раде, то и не знали, что у нас есть такие таланты. Надо хотя бы от нас грамоту дать", — отметил нардеп.

Также предоставить шанс Екатерине поехать на песенный конкурс в шутку предложили и в портале МУЗВАР, ведущей которого является Заботкина.

Напомним, ранее мы писали, что Верка Сердючка на Нацотборе передала привет стране-хозяйке "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, что Андрей Данилко в ушках Минни Маус вернулся на Нацотбор "Евровидения".

Евровидение
соцсети
Игорь Кондратюк
язык жестов
Евровидение-2024
перевод

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