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Вєрка Сердючка на Нацвідборі передала привіт країні-господарці Євробачення-2024

3 лютого 2024 21:50
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Вєрка Сердючка на Нацвідборі передала привіт країні-господарці Євробачення-2024
Вєрка Сердючка та її "мама" на Нацвідборі. Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цього року 68-й конкурс "Євробачення" пройде у шведському місті Мальме. Це стало можливим завдяки перемозі виконавиці Loreen, яка перемогла в англійському Ліверпулі минулого року. Запальний номер на українському Нацвідборі, присвячений Швеції, виконала Вєрка Сердючка з бендом. 

Зірка виступила під час  трансляції фіналу, який транслювали, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

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Легенда "Євробачення" Вєрка Сердючка з бендом передали привіт країні-господарці "Євробачення-2024" з піснею Swedish Lullaby. Цим виступом вони завершили частину Нацвідбору, яку знімали напередодні, 2 лютого. 

Зазначимо, що в образі Вєрки Сердючки вже понад 30 років виступає композитор Андрій Данилко. Цього року він повернувся до складу журі Нацвідбору. Сердючку часто запрошують і на основне "Євробачення". 2007 року вона зайняла друге місце в Фінляндії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко у вушках Мінні Маус повернувся на Нацвідбір "Євробачення". Також ми розповідали, що виступи учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024" записали напередодні.

Євробачення
музика
Вєрка Сердючка
Євробачення-2024

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