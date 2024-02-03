Вєрка Сердючка на Нацвідборі передала привіт країні-господарці Євробачення-2024

Вєрка Сердючка та її "мама" на Нацвідборі. Скриншот: YouTube

Цього року 68-й конкурс "Євробачення" пройде у шведському місті Мальме. Це стало можливим завдяки перемозі виконавиці Loreen, яка перемогла в англійському Ліверпулі минулого року. Запальний номер на українському Нацвідборі, присвячений Швеції, виконала Вєрка Сердючка з бендом.

Зірка виступила під час трансляції фіналу, який транслювали, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

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Вєрка Сердючка виступила на Нацвідборі

Легенда "Євробачення" Вєрка Сердючка з бендом передали привіт країні-господарці "Євробачення-2024" з піснею Swedish Lullaby. Цим виступом вони завершили частину Нацвідбору, яку знімали напередодні, 2 лютого.

Зазначимо, що в образі Вєрки Сердючки вже понад 30 років виступає композитор Андрій Данилко. Цього року він повернувся до складу журі Нацвідбору. Сердючку часто запрошують і на основне "Євробачення". 2007 року вона зайняла друге місце в Фінляндії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко у вушках Мінні Маус повернувся на Нацвідбір "Євробачення". Також ми розповідали, що виступи учасників Нацвідбору на "Євробачення-2024" записали напередодні.