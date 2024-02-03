Верка Сердючка на Нацотборе передала привет стране-хозяйке Евровидения-2024

Верка Сердючка и ее мама на Нацотборе. Скриншот: YouTube

В этом году 68-й конкурс "Евровидения" пройдет в шведском городе Мальмё. Это стало возможным благодаря победе исполнительницы Loreen, победившей в английском Ливерпуле в прошлом году. Зажигательный номер на украинском Нацотборе, посвященный Швеции, исполнила Верка Сердючка с бендом.

Звезда выступила во время трансляции финала, который транслировали, в частности, на YouTube-канале "Євробачення Україна".

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Верка Сердючка выступила на Нацотборе

Легенда "Евровидения" Верка Сердючка с бэндом передали привет стране-хозяйке "Евровидения-2024" с песней Swedish Lullaby. Этим выступлением они завершили часть Национального отбора, которую снимали накануне, 2 февраля.

Отметим, что в образе Верки Сердючки уже более 30 лет выступает композитор Андрей Данилко. В этом году он вернулся в состав жюри Нацотбора. Сердючку часто приглашают и на основное "Евровидение". В 2007 году она заняла второе место в Финляндии.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко в ушках Минни Маус вернулся на Нацотбор "Евровидения". Также мы рассказывали, что выступления участников Нацотбора на "Евровидение-2024" записали накануне.