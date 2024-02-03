Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Верка Сердючка на Нацотборе передала привет стране-хозяйке Евровидения-2024 arrow

Верка Сердючка на Нацотборе передала привет стране-хозяйке Евровидения-2024

3 февраля 2024 21:50
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Верка Сердючка на Нацотборе передала привет стране-хозяйке Евровидения-2024
Верка Сердючка и ее мама на Нацотборе. Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В этом году 68-й конкурс "Евровидения" пройдет в шведском городе Мальмё. Это стало возможным благодаря победе исполнительницы Loreen, победившей в английском Ливерпуле в прошлом году. Зажигательный номер на украинском Нацотборе, посвященный Швеции, исполнила Верка Сердючка с бендом.

Звезда выступила во время трансляции финала, который транслировали, в частности, на YouTube-канале "Євробачення Україна".

Читайте также:

Верка Сердючка выступила на Нацотборе

Легенда "Евровидения" Верка Сердючка с бэндом передали привет стране-хозяйке "Евровидения-2024" с песней Swedish Lullaby. Этим выступлением они завершили часть Национального отбора, которую снимали накануне, 2 февраля.

Отметим, что в образе Верки Сердючки уже более 30 лет выступает композитор Андрей Данилко. В этом году он вернулся в состав жюри Нацотбора. Сердючку часто приглашают и на основное "Евровидение". В 2007 году она заняла второе место в Финляндии.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко в ушках Минни Маус вернулся на Нацотбор "Евровидения". Также мы рассказывали, что выступления участников Нацотбора на "Евровидение-2024" записали накануне.

Евровидение
музыка
Верка Сердючка
Евровидение-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме