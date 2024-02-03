Данилко у вушках Мінні Маус повернувся на Нацвідбір Євробачення
Вперше з 2020 року на український Нацвідбір "Євробачення" повернувся композитор, творець Вєрки Сердючки, Андрій Данилко. Його обрали сотні тисяч українців під час голосування в додатку "Дія" за членів журі. 50-річна зірка пісенного конкурсу дещо змінив свій стиль.
Данилко з'явився у трансляції фіналу, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна".
Андрій Данилко на Нацвідборі на "Євробачення-2024"
Данилко був членом журі Нацвідборів з 2016 по 2020 роки. Деякі його коментарі учасникам стали мемами, а глядачі висловлювали свій захват від щирості та прямолінійності артиста.
Цього разу "батько" Сердючки не став змінювати своєму образу: з’явився на запис у чорній кепці, спортивному костюмі відомого німецького бренду Adidas та медичній масці, яку не знімає з часів COVID-19 (обіцяв це зробити після перемоги України у війні).
Втім, Данилко додав новий елемент — вушка дівчини Мікі Мауса, Мінерви Мінні Маус. Це вигаданий персонаж, створений в 1928 році Абом Айверксом та Волтом Діснеєм.
Режисерам монтажу довелось замилювати логотип модного бренду. Але згодом Данилку наклеїли чорне сердечко. Під час трансляції Данилко зазначив, що вперше на Нацвідборах спілкується українською і заздалегідь перепросив, якщо буде робити помилки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що виступи учасників Нацвідбору на "Євробачення" записали напередодні. Також ми розповідали, кому букмекери пророкують перемогу в Нацвідборі на "Євробачення-2024".
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