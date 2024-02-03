Данилко у вушках Мінні Маус повернувся на Нацвідбір Євробачення

Андрій Данилко на Нацвідборі на "Євробачення-2024". Скриншот: YouTube

Вперше з 2020 року на український Нацвідбір "Євробачення" повернувся композитор, творець Вєрки Сердючки, Андрій Данилко. Його обрали сотні тисяч українців під час голосування в додатку "Дія" за членів журі. 50-річна зірка пісенного конкурсу дещо змінив свій стиль.

Данилко з'явився у трансляції фіналу, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

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Андрій Данилко на Нацвідборі на "Євробачення-2024"

Данилко був членом журі Нацвідборів з 2016 по 2020 роки. Деякі його коментарі учасникам стали мемами, а глядачі висловлювали свій захват від щирості та прямолінійності артиста.

Цього разу "батько" Сердючки не став змінювати своєму образу: з’явився на запис у чорній кепці, спортивному костюмі відомого німецького бренду Adidas та медичній масці, яку не знімає з часів COVID-19 (обіцяв це зробити після перемоги України у війні).

Втім, Данилко додав новий елемент — вушка дівчини Мікі Мауса, Мінерви Мінні Маус. Це вигаданий персонаж, створений в 1928 році Абом Айверксом та Волтом Діснеєм.

Скриншоти: YouTube та Quizmaster trivia

Режисерам монтажу довелось замилювати логотип модного бренду. Але згодом Данилку наклеїли чорне сердечко. Під час трансляції Данилко зазначив, що вперше на Нацвідборах спілкується українською і заздалегідь перепросив, якщо буде робити помилки.

Андрію Данилку під час трансляції заклеїли логотип Adidas. Скриншот: YouTube

Нагадаємо, раніше ми писали, що виступи учасників Нацвідбору на "Євробачення" записали напередодні. Також ми розповідали, кому букмекери пророкують перемогу в Нацвідборі на "Євробачення-2024".