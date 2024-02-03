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Данилко в ушках Минни Маус вернулся на Нацотбор Евровидения

3 февраля 2024 19:26
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Данилко в ушках Минни Маус вернулся на Нацотбор Евровидения
Андрей Данилко на Нацотборе на "Евровидение-2024". Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Впервые с 2020 года на украинский Нацотбор "Евровидения" вернулся композитор, создатель Верки Сердючки, Андрей Данилко. Его выбрали сотни тысяч украинцев во время голосования в приложении "Дія" за членов жюри. 50-летняя звезда песенного конкурса несколько изменил свой стиль.

Данилко появился в трансляции финала, в частности, на YouTube-канале "Евровидение Украина".

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Данилко был членом жюри Нацотбора с 2016 по 2020 годы. Некоторые его комментарии участникам стали мемами, а зрители выражали свое восхищение от искренности и прямолинейности артиста.

На этот раз "отец" Сердючки не стал изменять свой образ: появился на запись в черной кепке, спортивном костюме известного немецкого бренда Adidas и медицинской маске, которую не снимал со времен COVID-19 (обещал это сделать после победы Украины в войне).

Впрочем, Данилко добавил новый элемент — ушки девушки Мики Мауса, Минервы Минни Маус. Это вымышленный персонаж, созданный в 1928 году Абом Айверксом и Уолтом Диснеем.

Скриншоты: YouTube и Quizmaster trivia

Режиссерам монтажа пришлось замыливать логотип модного бренда. Но впоследствии Данилко наклеили черное сердечко. Во время трансляции Андрей отметил, что впервые на Нацотборах общается на украинском и заранее извинился, если будет делать ошибки.

Андрею Данилко во время трансляции заклеили логотип Adidas. Скриншот: YouTube

Напомним, ранее мы писали, что выступления участников Нацотбора на "Евровидение" записали накануне. Также мы рассказывали, кому букмекеры прочат победу на Нацотборе на "Евровидении-2024".

Евровидение
музыка
Андрей Данилко
телевидение
Евровидение-2024

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