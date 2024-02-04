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Участница Нацотбора сняла свою кандидатуру — какие причины

4 февраля 2024 11:55
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Стас Кожушко
Редактор
Участница Нацотбора сняла свою кандидатуру — какие причины
Певица SKYLERR (Валерия Кудрявец). Фото: Instagram/skylerr_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Один из одиннадцати участников Нацотбора на "Евровидение-2024" снял свою кандидатуру. Певица SKYLERR не будет участвовать в песенном конкурсе из-за нетипичной ситуации, с которой столкнулись организаторы.

Об этом Валерия Кудрявец (настоящее имя певицы) рассказала в своих соцсетях.

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24-летняя уроженка Одесской области отметила, что это решение ей далось сложно. SKYLERR упомянула приложение "Дія", в котором большинство украинцев не могут отдать свои голоса из-за технических проблем. Кому-то не удается пройти авторизацию, у других нет опроса, другим выдает ошибку.

"Я понимаю, что это большая система, это сбой и у всех одинаковые условия, но опять же, я за голосование прозрачное и понятное, какое в моменте. В этих пиар-гонках, которые сложились из-за этой ситуации участвовать мне не интересно. "Нет победителей в этом марафоне" — слова из моей песни, которые на сегодняшний день как никогда актуальны. Я остаюсь верна себе и своим месседжам, своим смыслам, которые несла я и моя песня", заявила певица.

Скриншот: Instagram/skylerr_official

Певица поблагодарила команду организаторов, создававших Нацотбор. Среди них музыкальный продюсер, певец Дмитрий Шуров (Pianoбой), продюсер Владимир Завадюк, режиссер-постановщик Руслан Махов и другие звезды. Отдельно SKYLERR поблагодарила своих родителей и ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что певица Анастасия Приходько высмеяла Нацотбор на Евровидение-2024 и назвала своего фаворита. Также мы рассказывали, что переводчик жестового языка на Нацотборе взорвала соцсети.

Евровидение
скандал
SKYLERR
Евровидение-2024

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