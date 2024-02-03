Cоцмережі заполонили меми про невдалий Нацвідбір Євробачення-2024
3 лютого 2024 23:19
Прямий ефір Нацвідбору на Євробачення-2024. Скриншот: YouTube
Вперше за багаторічну історію українських нацвідборів на пісенний конкурс "Євробачення" не було оголошено переможця. Причиною став масовий збій застосунку "Дія", який так і не відновив свою роботу. Деякі українці з гумором поставилися до патової ситуації.
Новини.LIVE покаже меми, які набирають чимало лайків та репостів в соцмережах
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Фото: Twitter
Нагадаємо, раніше ми писали, коли орієнтовно організатори Нацвідбору оголосять переможця. Також ми розповідали, що перекладачка жестової мови на Нацвідборі підірвала соцмережі.
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