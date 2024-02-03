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Соцсети заполонили мемы о неудачном Нацотборе Евровидения-2024

3 февраля 2024 23:19
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Соцсети заполонили мемы о неудачном Нацотборе Евровидения-2024
Прямой эфир Нацотбора на Евровидение-2024. Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Впервые за многолетнюю историю украинских нацотборов на песенный конкурс "Евровидение" не был объявлен победитель. Причиной стал массовый сбой приложения "Дія", так и не возобновившее свою работу. Некоторые украинцы с юмором отнеслись к патовой ситуации.

Новини.LIVE покажет мемы, набирающие немало лайков и репостов в соцсетях

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Мемы о неудачном Нацотборе на Евровидение-2024

Фото: Twitter

Напомним, ранее мы писали, когда ориентировочно организаторы Нацотбора объявят победителя. Также мы рассказывали, что переводчик жестового языка на Нацотборе взорвала соцсети.

Евровидение
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