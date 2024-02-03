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Переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 не назвали через збій Дії — що вирішили організатори

3 лютого 2024 22:55
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Стас Кожушко
Редактор
Переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 не назвали через збій Дії — що вирішили організатори
Ведучі Нацвідбору на "Євробачення-2024". Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вперше фінал Нацвідбору на "Євробачення" не підбив підсумки ані голосування журі, ані глядачів. Це стало через масовий збій застосунку "Дія", який так і не відновив свою роботу. Організатори Нацвідбору повідомили про подальші плани.

Про це під час прямої трансляції з укриття, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна", заявив телеведучий Тімур Мірошниченко. 

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"Сьогодні переможця Національного відбору на "Євробачення-2024" не буде визначено. "Дія" досі не відновлена. Час вже доволі пізній і тягнути далі ми не можемо. І сьогодні вона ("Дія") скоріш за все вже не відновиться. Спеціалісти Мінцифри над цим працюють. Щойно з’явиться інформація, звісно всюди буде анонсовано", — заявив Тімур Мірошниченко. 

Щойно відновиться "Дія", розпочнеться голосування. Замість 30 хвилин воно триватиме всю ніч та всю неділю, 4 лютого. О 15:15 на телеканалі "Суспільне Культура" розпочнеться повтор Нацвідбору.

Орієнтовно о 19:05 у прямому ефірі оголосять про закриття ліній для голосування і назвуть переможця. Тоді ж оголосять і бали від зіркового журі, які були виставлені ще 2 лютого, коли знімали шоу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що перекладачка жестової мови на Нацвідборі підірвала соцмережі. Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка на Нацвідборі передала привіт країні-господарці "Євробачення-2024".

Євробачення
музика
телебачення
голосування
Євробачення-2024

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