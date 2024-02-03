Победителя Нацотбора на Евровидение-2024 не назвали из-за сбоя Дії — что решили организаторы

Ведущие нацотбора на "Евровидение-2024". Скриншот: YouTube

Впервые в финале Нацотбора на "Евровидение" не подвели итог ни голосования жюри, ни зрителей. Это стало из-за массового сбоя приложения "Дія", так и не возобновившего свою работу. Организаторы Нацотбора сообщили о дальнейших планах.

Об этом во время прямой трансляции с укрытия, в частности, на YouTube-канале "Євробачення Україна", заявил телеведущий Тимур Мирошниченко.

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Победителя Нацотбора не определили

"Сегодня победитель Национального отбора на "Евровидение-2024" не будет определен. "Дія" до сих пор не восстановлена. Время уже позднее и тянуть дальше мы не можем. И сегодня она ("Дія"), скорее всего, уже не восстановится. Специалисты Минцифры над этим работают. Как только появится информация, конечно повсюду будет анонсировано", — заявил Тимур Мирошниченко.

Как только возобновится "Дія", начнется голосование. Вместо 30 минут оно продлится всю ночь и воскресенье, 4 февраля. В 15:15 на телеканале "Суспільне Культура" начнется повтор Нацотбора.

Ориентировочно в 19:05 в прямом эфире объявят о закрытии линий для голосования и назовут победителя. Тогда же объявят и баллы звездного жюри, которые были выставлены еще 2 февраля, когда снимали шоу.

Напомним, ранее мы писали, что переводчик жестового языка на Нацотборе взорвала соцсети. Также мы рассказывали, что Верка Сердючка на Нацотборе передала привет стране-хозяйке "Евровидения-2024".