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Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

4 лютого 2024 11:21
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита
Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цьогорічний Нацвідбір на "Євробачення" обговорює чи не весь шоу-бізнес. Через проблеми з голосуванням в застосунку "Дія" та перенесення оголошення переможця в багатьох виникли питання в прозорості результатів. Не промовчала і співачка Анастасія Приходько, яка рідко проходить повз скандали. 

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Співачка, яка виступала на "Євробаченні-2009" в Москві та представляла тоді Росію, метафорично показала, як вона дивилась Нацвідбір. Приходько загадала про "план Б". Втім в його подробиці вдаватися не стала. 

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Неочікувано першу сторіз про Нацвідбір Приходько написала російською мовою. Вона іронічно висловилася про перемогу Jerry Heil та alyona alyona, на яких ставлять як букмекери, так і користувачі соцмереж в численних обговореннях. 

Водночас Анастасія розсекретила, що її фаворитом є MELOVIN. Вже в наступній сторіз Приходько українською жартома згадала голову Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Я настільки була зла, що подзвонила Федорову і попросила перенести голосування на завтра. Щоб люди мали шанс проголосувати за MELOVIN", — зазначила Приходько.

Скриншоти: Instagram/prykhodko_official

Нагадаємо, раніше ми писали, які виступи Нацвідбору набрали найбільше переглядів після трансляції. Також ми розповідали, що перекладачка жестової мови на Нацвідборі підірвала соцмережі.

Євробачення
Анастасія Приходько
соцмережі
українські зірки
Євробачення-2024

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