Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

Цьогорічний Нацвідбір на "Євробачення" обговорює чи не весь шоу-бізнес. Через проблеми з голосуванням в застосунку "Дія" та перенесення оголошення переможця в багатьох виникли питання в прозорості результатів. Не промовчала і співачка Анастасія Приходько, яка рідко проходить повз скандали.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Співачка, яка виступала на "Євробаченні-2009" в Москві та представляла тоді Росію, метафорично показала, як вона дивилась Нацвідбір. Приходько загадала про "план Б". Втім в його подробиці вдаватися не стала.

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Неочікувано першу сторіз про Нацвідбір Приходько написала російською мовою. Вона іронічно висловилася про перемогу Jerry Heil та alyona alyona, на яких ставлять як букмекери, так і користувачі соцмереж в численних обговореннях.

Водночас Анастасія розсекретила, що її фаворитом є MELOVIN. Вже в наступній сторіз Приходько українською жартома згадала голову Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Я настільки була зла, що подзвонила Федорову і попросила перенести голосування на завтра. Щоб люди мали шанс проголосувати за MELOVIN", — зазначила Приходько.

Скриншоти: Instagram/prykhodko_official

Нагадаємо, раніше ми писали, які виступи Нацвідбору набрали найбільше переглядів після трансляції. Також ми розповідали, що перекладачка жестової мови на Нацвідборі підірвала соцмережі.