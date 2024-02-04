Виступи учасників Нацвідбору Євробачення — у кого найбільше переглядів після трансляції
Нацвідбір на "Євробачення-2024" привернув увагу рекордної кількості українців та іноземців, які дивилися трансляцію. Через це "ліг" застосунок "Дія", а голосування продовжили до вечора неділі, 4 лютого. Водночас виступи претендентів на поїздку до шведського Мальме, де в травні відбудеться пісенний конкурс, набирають перегляди в мережі.
Новини.LIVE розкаже, скільки станом на ранок неділі, 4 лютого (10:20), переглядів у знаменитостей на платформі YouTube.
Лідери Нацвідбору за переглядами в YouTube
За основу взяті дані з YouTube-каналу "Євробачення Україна", зокрема на якому велась трансляція Нацвідбору (одночасно дивились понад сотні тисяч користувачів). Беззаперечним лідером за кількістю переглядів є дует alyona alyona та Jerry Heil. Їхній хіт Teresa & Maria є фаворитом Нацвідбору, а показники на YouTube вчергове це підтвердили.
На другій сходинці співак MELOVIN, який, згідно з коментарями в соцмережах, здивував багатьох своїм вокалом. Аутсайдером же за переглядами за ніч після Нацвідбору є гурт NAZVA. Їхній виступ з піснею Slavic English подивилися 25 тисяч разів.
1 місце — alyona alyona та Jerry Heil, 214 тисяч переглядів
2 місце — MELOVIN, 94 тисячі переглядів
3 місце — YAKTAK, 69 тисячі переглядів
4 місце — YAGODY, 53 тисячі переглядів
5 місце — NAHABA, 44 тисячі переглядів
6 місце — Ziferblat, 41 тисяча переглядів
7 місце — ANKA, 34 тисячі переглядів
8 місце — SKYLERR, 32 тисячі переглядів
9 місце — Drevo, 29 тисяч переглядів
10 місце — INGRET, 28 тисяч переглядів
11 місце — NAZVA, 25 тисяч переглядів
Нагадаємо, раніше ми писали, що трек від Jerry Heil та alyona alyona потрапив до європейських музичних чартів. Також ми розповідали, що перекладачка жестової мови на Нацвідборі підірвала соцмережі.
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