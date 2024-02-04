Выступления участников Нацотбора Евровидения — у кого больше просмотров после трансляции

Ведущая бекстейджа Нацотбора на Евровидение-2024, Анна Тульева. Скриншот: YouTube

Нацотбор на "Евровидение-2024" привлек внимание рекордного количества украинцев и иностранцев, смотревших трансляцию. Поэтому "легло" приложение "Дія", а голосование продлили до вечера воскресенья, 4 февраля. В то же время выступления претендентов на поездку в шведский город Мальме, где в мае пройдет песенный конкурс, набирают просмотры в сети.

Новини.LIVE расскажет, сколько по состоянию на утро воскресенья, 4 февраля (10:20), просмотров у знаменитостей на платформе YouTube.

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Лидеры Нацотбора по просмотрам в YouTube

За основу взяты данные из YouTube-канала "Євробачення Україна", в частности на котором велась трансляция Нацотбора (одновременно смотрели более сотни тысяч пользователей). Безусловным лидером по количеству просмотров являются дуэт alyona alyona и Jerry Heil. Их хит Teresa&Maria является фаворитом Нацотбора, а показатели на YouTube в очередной раз это подтвердили.

На второй строчке певец MELOVIN, который, согласно комментариям в соцсетях, удивил многих своим вокалом. Аутсайдером по просмотрам за ночь после Нацотбора является группа NAZVA. Их выступление с песней Slavic English посмотрели 25 тысяч раз.

1 место — alyona alyona и Jerry Heil, 214 тысяч просмотров

2 место — MELOVIN, 94 тысячи просмотров

3 место — YAKTAK, 69 тысяч просмотров

4 место — YAGODY, 53 тысячи просмотров

5 место — NAHABA, 44 тысячи просмотров

6 место — Ziferblat, 41 тысяча просмотров

7 место - ANKA, 34 тысячи просмотров

8 место — SKYLERR, 32 тысячи просмотров

9 место - Drevo, 29 тысяч просмотров

10 место — INGRET, 28 тысяч просмотров

11 место - NAZVA, 25 тысяч просмотров

Напомним, ранее мы писали, что трек от Jerry Heil и alyona alyona попал в европейские музыкальные чарты. Также мы рассказывали, что переводчик жестового языка на Нацотборе взорвала соцсети.