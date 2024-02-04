Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

Нынешний Нацотбор на "Евровидение" обсуждает едва ли не весь шоу-бизнес. Из-за проблем с голосованием в приложении "Дія" и переноса объявления победителя у многих возникли вопросы в прозрачности результатов. Не промолчала и певица Анастасия Приходько, которая редко проходит мимо скандалов.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Певица, выступавшая на "Евровидении-2009" в Москве и представлявшая тогда Россию, метафорично показала, как она смотрела Нацотбор. Приходько вспомнила о "плане Б". Впрочем, в его подробности вдаваться не стала.

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Неожиданно, первую сториз о Нацотборе Приходько написала на русском языке. Она иронически высказалась о победе Jerry Heil и alyona alyona, на которых ставят как букмекеры, так и пользователи соцсетей в многочисленных обсуждениях.

В то же время Анастасия рассекретила, что ее фаворитом является MELOVIN. Уже в следующей сториз Приходько на украинском в шутку вспомнила главу Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Я настолько была зла, что позвонила Федорову и попросила перенести голосование на завтра. Чтобы у людей был шанс проголосовать за MELOVIN", — отметила Приходько.

Скриншоты: Instagram/prykhodko_official

Напомним, ранее мы писали, какие выступления Нацотбора набрали больше всего просмотров после трансляции. Также мы рассказывали, что переводчик жестового языка на Нацотборе взорвала соцсети.