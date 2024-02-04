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Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

4 февраля 2024 11:21
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита
Певица Анастасия Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Нынешний Нацотбор на "Евровидение" обсуждает едва ли не весь шоу-бизнес. Из-за проблем с голосованием в приложении "Дія" и переноса объявления победителя у многих возникли вопросы в прозрачности результатов. Не промолчала и певица Анастасия Приходько, которая редко проходит мимо скандалов.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Певица, выступавшая на "Евровидении-2009" в Москве и представлявшая тогда Россию, метафорично показала, как она смотрела Нацотбор. Приходько вспомнила о "плане Б". Впрочем, в его подробности вдаваться не стала.

Скриншот: Instagram/prykhodko_official

Неожиданно, первую сториз о Нацотборе Приходько написала на русском языке. Она иронически высказалась о победе Jerry Heil и alyona alyona, на которых ставят как букмекеры, так и пользователи соцсетей в многочисленных обсуждениях.

В то же время Анастасия рассекретила, что ее фаворитом является MELOVIN. Уже в следующей сториз Приходько на украинском в шутку вспомнила главу Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Я настолько была зла, что позвонила Федорову и попросила перенести голосование на завтра. Чтобы у людей был шанс проголосовать за MELOVIN", — отметила Приходько.

Скриншоты: Instagram/prykhodko_official

Напомним, ранее мы писали, какие выступления Нацотбора набрали больше всего просмотров после трансляции. Также мы рассказывали, что переводчик жестового языка на Нацотборе взорвала соцсети.

Евровидение
Анастасия Приходько
соцсети
украинские звезды
Евровидение-2024

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