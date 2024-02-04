Осадча показала свій профіль в застосунку Дія — телеведучу не впізнати

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: Instagram/kosadcha

Нацвідбір на "Євробачення-2024" вже увійшов в історію рекордною кількістю скандалів та неочікуваних подій. Головною став технічний збій застосунку "Дія", в якому зареєстровані мільйони українців. Станом на 12:00 неділі, 4 лютого, пройти авторизацію не вдається багатьом користувачам. А в деяких, як в телеведучої Катерини Осадчої, дані відображаються некоректно.

Про це телеведуча розповіла в сторіз свого Instagram.

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Багато хто з користувачів застосунку "Дія" наголошували на різних, несистематичних проблемах. В когось підтягувалось пенсійне посвідчення, якого в них не було, а в деяких українців їхнє фото змінилось на інше. Саме з останнім випадком зіштовхнулася телеведуча Катерина Осадча.

"В мене тепер так. Техніка — штука прикра, треба бути готовим до всього. Але є плюси. Це було випробування на міцність і "Дія" стає міцніше", — написала Осадча.

Скриншот: Instagram/kosadcha

Її колега, шоумен Володимир Остапчук, зазначив — з 20 млн користувачів застосунку (за його інформацією) проголосували 667 тисяч. На момент написання новини цей показник вже понад 710 тисяч. Остапчук продовжив показувати свою статистичну обізнаність та пригадав президентські вибори в України 2019 року.

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка SKYLERR зняла свою кандидатуру з Нацвідбору. Також ми розповідали, що музична виконавиця Анастасія Приходько висміяла Нацвідбір на "Євробачення-2024" та назвала свого фаворита.