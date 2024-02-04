Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Осадчая показала свой профиль в приложении Дія — телеведущую не узнать arrow

Осадчая показала свой профиль в приложении Дія — телеведущую не узнать

4 февраля 2024 12:31
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Осадчая показала свой профиль в приложении Дія — телеведущую не узнать
Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Нацотбор на Евровидение-2024 уже вошел в историю рекордным количеством скандалов и неожиданных событий. Главным стал технический сбой приложения "Дія", в котором зарегистрированы миллионы украинцев. По состоянию на 12:00, 4 февраля, пройти авторизацию не удается многим пользователям. А у некоторых, как у телеведущей Екатерины Осадчей, данные отображаются некорректно.

Об этом телеведущая рассказала в сториз своего Instagram.

Читайте также:

Екатерина Осадчая о приложении "Дія"

Многие из пользователей приложения "Дія" отмечали различные, несистематические проблемы. У кого-то подтягивалось пенсионное удостоверение, которого у них не было, а у некоторых украинцев их фото изменилось на другое. Именно с последним случаем столкнулась телеведущая Екатерина Осадчая.

"У меня теперь так. Техника — штука досадная, надо быть готовым ко всему. Но есть плюсы. Это было испытание на прочность и "Дія" становится крепче", — написала Осадчая.

Скриншот: Instagram/kosadcha

Ее коллега, шоумен Владимир Остапчук, отметил — из 20 млн пользователей приложения (по его информации) проголосовали 667 тысяч. К моменту написания новости этот показатель уже более 710 тысяч. Остапчук продолжил показывать свою статистическую осведомленность и вспомнил президентские выборы в Украине в 2019 году.

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Напомним, ранее мы писали, что певица SKYLERR сняла свою кандидатуру с Нацотбора. Также мы рассказывали, что музыкальная исполнительница Анастасия Приходько высмеяла Нацотбор на "Евровидение-2024" и назвала своего фаворита.

Дия
Катя Осадчая
соцсети
фото
украинские звезды
Екатерина Осадчая

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме