Осадчая показала свой профиль в приложении Дія — телеведущую не узнать

Телеведущая Екатерина Осадчая. Фото: Instagram/kosadcha

Нацотбор на Евровидение-2024 уже вошел в историю рекордным количеством скандалов и неожиданных событий. Главным стал технический сбой приложения "Дія", в котором зарегистрированы миллионы украинцев. По состоянию на 12:00, 4 февраля, пройти авторизацию не удается многим пользователям. А у некоторых, как у телеведущей Екатерины Осадчей, данные отображаются некорректно.

Об этом телеведущая рассказала в сториз своего Instagram.

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Многие из пользователей приложения "Дія" отмечали различные, несистематические проблемы. У кого-то подтягивалось пенсионное удостоверение, которого у них не было, а у некоторых украинцев их фото изменилось на другое. Именно с последним случаем столкнулась телеведущая Екатерина Осадчая.

"У меня теперь так. Техника — штука досадная, надо быть готовым ко всему. Но есть плюсы. Это было испытание на прочность и "Дія" становится крепче", — написала Осадчая.

Скриншот: Instagram/kosadcha

Ее коллега, шоумен Владимир Остапчук, отметил — из 20 млн пользователей приложения (по его информации) проголосовали 667 тысяч. К моменту написания новости этот показатель уже более 710 тысяч. Остапчук продолжил показывать свою статистическую осведомленность и вспомнил президентские выборы в Украине в 2019 году.

Скриншот: Instagram/vova_ostapchuk

Напомним, ранее мы писали, что певица SKYLERR сняла свою кандидатуру с Нацотбора. Также мы рассказывали, что музыкальная исполнительница Анастасия Приходько высмеяла Нацотбор на "Евровидение-2024" и назвала своего фаворита.