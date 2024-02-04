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Организаторы Нацотбора отреагировали на снятие кандидатуры певицы SKYLERR

4 февраля 2024 13:16
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Организаторы Нацотбора отреагировали на снятие кандидатуры певицы SKYLERR
Певица SKYLERR (Валерия Кудрявец). Фото: Instagram/skylerr_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица SKYLERR стала единственной участницей Нацотбора на "Евровидение-2024", снявшей свою кандидатуру. На громкое заявление Валерии Кудрявец (настоящее имя артистки) отреагировали организаторы национального отбора.

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".

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Финалистка Нацотбора на "Евровидение-2024" обратилась к "Суспільному Мовленню" с просьбой снять ее кандидатуру со зрительского голосования.

"В соответствии с правилами Национального отбора отсутствуют основания снятия кандидата на этом этапе конкурса. Если по результатам голосования SKYLERR станет победительницей Национального отбора, артистка может отказаться от заключения договора с "Суспільним Мовленням" на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", — сообщили организаторы Нацотбора.

Выступления всех участников уже состоялись, но по их завершению было объявлено зрительское голосование, которое продолжается сегодня, 4 февраля, до 19:05. Об окончании голосования ведущие сообщат в прямом эфире.

Напомним, ранее мы писали, что певица Анастасия Приходько высмеяла Нацотбор на "Евровидение-2024" и назвала своего фаворита. Также мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая показала свой профиль в приложении "Дія".

Евровидение
скандал
украинские звезды
SKYLERR
Евровидение-2024

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