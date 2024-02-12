Бейонсе анонсувала новий альбом та назвала дату його релізу

Американська співачка Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

В американському штаті Невада, а саме місті Лас-Вегасі пройшов Супербоул-2024. На головну спортивну подію США завітали чимало зірок. Серед них була й рекордсменка премії "Ґреммі", співачка Бейонсе. В день події, 11 лютого (ранок 12 лютого за українським часом) артистка анонсувала вихід нового альбому.

Про це вона розповіла у своїх соцмережах.

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Новий альбом від Бейонсе

42-річна артистка оголосила, що 29 березня випустить довгоочікуваний другий акт свого альбому Renaissance, який отримав високі оцінки критиків. Аби привернути увагу до майбутнього релізу, Бейонсе випустила дві нові пісні зі свого кантрі-проєкту: композиції Texas Hold 'Em та 16 Carriages.

Реліз треків відбувся на стримінгових платформах в той час, як, співачка зі своїм чоловіком Джей-Зі та їхніми двома дочками (12-річна Блю Айві та 6-річна Румі) відвідали Супербоул-2024. Для промо композицій Бейонсе обрала відверті фото. На одному артистка позує без спідньої білизни, а її інтимну частину тіла приховує залізне серце.

Також артистка опублікувала промо-відео, події якого відбуваються в Техасі. Бейонсе керує жовтим таксі, а здивовані чоловіки дивляться на відвертий білборд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Бейонсе затьмарила зіркову маму у вбранні для церемонії премії "Ґреммі". Також ми розповідали, що Бейонсе похизувалась приватним літаком у блискучому образі.