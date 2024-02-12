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Бейонсе анонсировала новый альбом и назвала дату его релиза

12 февраля 2024 14:49
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Стас Кожушко
Редактор
Бейонсе анонсировала новый альбом и назвала дату его релиза
Американская певица Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В американском штате Невада, а именно в городе Лас-Вегасе прошел Супербоул-2024. Главное спортивное событие США посетило немало звезд. Среди них была и рекордсменка премии "Грэмми", певица Бейонсе. В день события 11 февраля (утро 12 февраля по украинскому времени) артистка анонсировала выход нового альбома.

Об этом она рассказала в своих соцсетях.

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Новый альбом от Бейонсе

42-летняя артистка объявила, что 29 марта выпустит долгожданный второй акт своего альбома Renaissance, получившего высокие оценки критиков. Чтобы привлечь внимание к предстоящему релизу, Бейонсе выпустила две новые песни из своего кантри-проекта: композиции Texas Hold' Em и 16 Carriages.

Релиз треков состоялся на стриминговых платформах в то время как певица со своим мужем Джей-Зи и их двумя дочерьми (12-летняя Блю Айви и 6-летняя Руми) посетили Супербоул-2024. Для промо композиций Бейонсе выбрала откровенные фото. На одном артистка позирует без нижнего белья, а ее интимную часть тела прикрывает железное сердце.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

Также артистка опубликовала промо-видео, события которого происходят в Техасе. Бейонсе управляет желтым такси, а изумленные мужчины смотрят на откровенный билборд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

Напомним, ранее мы писали, что дочь Бейонсе затмила звездную маму в наряде для церемонии премии "Грэмми". Также мы рассказывали, что Бейонсе похвасталась частным самолетом в блестящем образе.

музыка
Бейонсе
зарубежные звезды
альбом

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