Оголення Ашера та поцілунки Тейлор Свіфт — найвидовищніші моменти Супербоулу-2024

Співачка Тейлор Свіфт та футболіст Тревіс Келсі. Фото: Reuters

У неділю, 11 лютого, у США відбувся Супербоул-2024. Хедлайнер заходу співак Ашер вийшов на сцену під час шоу і запалив разом з Аліша Кіз.

Про це пише Daily Mail.

Тейлор Свіфт привітала коханого з перемогою

Співачка Тейлор Свіфт разом зі своїми зірковими друзями, серед якиз була Блейк Лайвлі, підтримувала з її VIP-ложі свого бойфренда, футболіста Тревіса Келсі. Серед зіркових артистів, які розважалися публіку у перерві гри були: Ашер, Аліша Кіз, H.E.R., Lil John, Ludacris, will.i.am і Джермейн Дюпрі.

Співак Ашер приголомшив пристарним номерм з Алішею Кіз, а також оголився на сцені та продемонстрував вражаючий прес. Ашер відкрив шоу уривком своєї пісні Caught Up з його альбому 2004 Confessions, після чого прозвучав U Don't Have To Call і його хіт Love In This Club.

Аліша Кіз з'явилася у червоному боді з блискітками та акомпанувала на розкішному роялі.

Ашер пішов стопами таких артистів, які раніше були хедлайнерами Супербоулу, зокрема покійного Майкла Джексона та Прінса, а також нинішніх суперзірок Ріанни, Бейонсе, Мадонни, Леді Гага і Доктор Дре.

Ашер сказав журналістам у Лас-Вегасі напередодні, що прагнув поєднати минуле, сьогодення та майбутнє у своєму виступі.

"Це було складним завданням втиснути 30 років у 13 хвилин", — сказав Ашер про планування виступу, додавши, що він запитав себе: "За якими піснями мене знають люди, які пісні були символом моєї кар'єри?".

Ашер був наставником Джастіна Бібера на початку кар'єри музиканта.

Вечір завершився перемогою "Канзас-Сіті Чіфс", команда з рахунком 25:22 після овертайму обіграла "Сан-Франциско 49". Співачка Тейлор Свіфт не змогла стримати себе, щоб не розцілувати свого коханого після його тріумфільної гри.

