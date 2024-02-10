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За скільки мільйонів доларів Disney придбав права на показ туру Тейлор Свіфт

10 лютого 2024 21:46
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
За скільки мільйонів доларів Disney придбав права на показ туру Тейлор Свіфт
Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/taylorswift
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Нещодавно американська співачка Тейлор Свіфт анонсувала, що її тур фільм-концерт The Eras Tour буде доступний для перегляду на стримінговій платформі Disney+. В закордонних ЗМІ з'явилась сума, за яку компанія придбала права на показ.

Про це повідомляє видання Puck News.

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На показ фільму-концерту співачки, яку журнал Time назвав "Людиною 2023 року", претендували Netflix і Universal Pictures, але Disney перебила їх ціни. Компанія придбала права на показ за 75 млн доларів. При цьому бюджет туру склав 20 млн доларів, а фільм зібрав у світовому прокаті понад 260 млн доларів.  

The Eras Tour вийде на Disney+ 15 березня. На відміну від кінотеатрального запису, це буде розширена версія. До неї увійдуть виконання Cardigan та ще чотири акустичні пісні, назви яких не розкривають. 

Водночас Тейлор продовжує активно гастролювати. В рамках Eras Tour в суботу, 10 лютого, вона відіграла останній концерт в Японії і вилетіла до Австралії. В Європі перший виступ Свіфт пройде 9 травня в Парижі (Франція). Три концерти зірки чекають і на жителів та гостей Варшави (1-3 серпня). Європейську ж частина туру Тейлор закінчить 20 серпня в Лондоні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм Тейлор Свіфт пройшов перевірку в Китаї.  Також ми розповідали, що гравець НФЛ Тревіс Келсі розповів про стосунки з Тейлор Свіфт.

концерт
Disney
закордонні зірки
Тейлор Свіфт

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