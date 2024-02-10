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За сколько миллионов долларов Disney приобрел права на показ тура Тейлор Свифт

10 февраля 2024 21:46
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
За сколько миллионов долларов Disney приобрел права на показ тура Тейлор Свифт
Американская певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/taylorswift
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Недавно американская певица Тейлор Свифт анонсировала, что ее тур фильм-концерт The Eras Tour будет доступен для просмотра на стриминговой платформе Disney+. В иностранных СМИ появилась сумма, за которую компания приобрела права на показ.

Об этом сообщает издание Puck News.

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На показ фильма-концерта певицы, которую журнал Time назвал "Человеком 2023 года", претендовали Netflix и Universal Pictures, но Disney перебила их цены. Компания приобрела права на показ за 75 млн долларов. При этом бюджет тура составил 20 млн долларов, а фильм собрал в мировом прокате более 260 млн долларов.

The Eras Tour выйдет на Disney+ 15 марта. В отличие от кинотеатральной записи, это будет расширенная версия. В нее войдут исполнение Cardigan и еще четыре акустические песни, названия которых не раскрывают.

В то же время Тейлор продолжает активно гастролировать. В рамках Eras Tour в субботу, 10 февраля, она отыграла последний концерт в Японии и вылетела в Австралию. В Европе первое выступление Свифт пройдет 9 мая в Париже (Франция). Три концерта звезды ждут и жителей и гостей Варшавы (1-3 августа). Европейскую часть тура Тейлор закончит 20 августа в Лондоне.

Напомним, ранее мы писали, что фильм Тейлор Свифт прошел проверку в Китае. Также мы рассказывали, что игрок НФЛ Тревис Келси рассказал об отношениях с Тейлор Свифт.

концерт
Disney
зарубежные звезды
Тэйлор Свифт

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