Дикий досвід — Тревіс Келсі розповів про стосунки з Тейлор Свіфт

Тревіс Келсі і Тейлор Свіфт на грі. Фото: instagram.com/updateswiftbrs

Під час прес-конференції в Лас-Вегасі хлопець Тейлор Свіфт —футболіст Тревіс Келсі розповів, як це — зустрічатися з нею. І поділився своїм враженням від майбутнього альбому зірки.

Про це пише Daily Mail.

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34-річний тайт-енд Kansas City Chiefs Тревіс Келсі розповів, що відчуває у стосунках зі співачкою Тейлор Свіфт.

Хлопець Тейлор Свіфт Тревіс Келсі на прес-конференції. Фото: Shutterstock

"Я вам скажу що, це дикий досвід, але я насолоджуюся і люблю кожну його частинку", — поділився спортсмен.

На питання, чи готує він для співачкий якийсь сюрприз на День святого Валентина Тревіс не відповів, сказавши, що майбутня гра з футболу це єдине, про що він зараз думає.

Проте чоловік встиг послухати і оцінити новий альбом своєю дівчини, який вийде 19 квітня.

"Я чув дещо з цього і це неймовірно. Я не можу дочекатися, коли вона нарешті презентує його", — сказав Келсі.

Він також зізнався, що ще не спілкувався з коханою після того, як вона отримала премію Греммі, адже вона одразу полетіла на концерт, вірогідно, у Токіо.

Проте Тревіс визнав, що його дівчина мала неймовірний вигляд на церемонії і сказав, що також має повернутися до неї з перемогою.

ТХлопець Тейлор Свіфт Тревіс Келсі. Фото: Daily Mail

Чи буде Свіфт на його важливій грі Тревіс не відповів. Проте дівчина відвідала за сезон 12 ігр коханого.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт нарвалася на хейт через зневажливе ставлення до хворої Селін Діон.

Також ми писали, що через фейкові інтимні фото Тейлор Свіфт співачка зникла з пошуку соцмережі X.