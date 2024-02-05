Тейлор Свіфт нарвалася на хейт через зневажливе ставлення до хворої Селін Діон

Тейлор Свіфт на премії Grammy. Фото: instagram.com/cnn

Тейлор Свіфт цієї ночі отримувала престижну премію Grammy з рук співачки Селін Діон, яка страждає на невиліковну хворобу. Коли зірка піднялася на сцену, вона вихопила статуетку з рук Діон навіть не подякувавши їй і одразу звернулася до глядачів.

Багатьох обурила така поведінка співачки, пише журнал People.

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Тейлор Свіфт проігнорувала Селін Діон

Тейлор Свіфт отримала чергову статуетку Греммі і стала рекордсменкою: тепер вона єдина виконавиця, яка вигравала "альбом року" чотири рази.

На радощах співачка, отримуючи статуетку, проігнорувала легендарну виконавицю Селін Діон, яка їй її вручала.

Свіфт вихопила премію і, нічого не сказавши Діон, почала свою промову.

"Я хотіла б сказати, що це найкращий момент у моєму житті. Але я відчуваю таке саме щастя, коли я дописую пісню або коли мене знімають, коли я завершую музичне відео, або коли я репетирую зі своїми танцюристами чи моїм гуртом, або готуюся поїхати в Токіо, щоб зіграти шоу", — сказала зірка і подякувала всім.

Через те, що Тейлор не звернула увагу на Діон, на неї посипалася купа хейту у соціальних мережах.

Проте, коли Селін Діон тільки з'явилася на сцені під свою відому пісню, Тейлор підспівувала їй і насолоджувалася моментом.

Пізніше також з'явилося фото з-за лаштунків, як Тейлор Свіфт обіймає Селін Діон і вони обидві посміхаються.

Вірогідно зірка зрозуміла свою помилку одразу, знайшла співачку і вибачилася перед нею. А на сцені проігнорувала її через надлишок емоцій.

Нагадаємо, хвора Селін Діон шокувала неочікуваною появою на церемонії Grammy.

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