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Хвора Селін Діон шокувала неочікуваною появою на церемонії Grammy

5 лютого 2024 09:53
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Хвора Селін Діон шокувала неочікуваною появою на церемонії Grammy
Співачка Селін Діон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Селін Діон, яка бореться з неврологічним розладом, з'явилась на врученні премії Grammy. 55-річна зірка, яка припинила кар’єру співачки через проблеми зі здоров’ям, не стримала емоцій, коли вийшла на сцену за підтримки старшого сина Рене-Чарля Анжелі.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка виглядала неймовірно в теракотовому пальті та блискучих прикрасах. Зірка вручила нагороду Тейлор Свіфт у номінації "Кращий альбом року".

 

Співачка Селін Діон з сином. Фото: Reuters
Співачка Селін Діон з сином. Фото: Reuters

 

Співачка Селін Діон вручає нагороду Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
Співачка Селін Діон вручає нагороду Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

 

Співачка Селін Діон. Фото: Reuters
Співачка Селін Діон. Фото: Reuters

 

Співачка Селін Діон. Фото: Reuters
Співачка Селін Діон. Фото: Reuters

У грудні 2022 року Діон оголосила, що у неї діагностовано надзвичайно рідкісне захворювання, яке викликає спазми м’язів. Вона повідомила, що відмовляється від виступів.

"Ці останні кілька років були для мене викликом, шлях від діагностики стану до того, як навчитися жити з ним і керувати ним, але не дозволяти йому контролювати мене", — коментує свій стан артистка.

Боротьба зірки за життя описана в новому документальному фільмі "Я: Селін Діон". Фільм розповідає про те, як зірка бореться за продовження свого нормального життя та кар’єри попри діагноз.

Нещодавно сестра Діон повідомила, що співачка втратила контроль над своїми м'язами через свій стан.

"Селін — боєць, — сказав інсайдер US Weekly. — Вона не так сильно контролює свої м’язи, як раніше, але вона працює з лікарями та фізіотерапевтами, щоб покращити свій стан. Селін зосередилась на своєму здоров’ї, але планує знову вийти на сцену, коли їй дозволить медична команда".

 

Востаннє Селін бачили на хокейному матчі в Лас-Вегасі зі своїми близнюками Едді та Нельсоном і старшим сином Чарльзом-Рене.

Нагадаємо, дружина Брюса Вілліса привітала чоловіка з річницею.

Раніше Шерон Осборн розповіла, що її чоловік-рокер Оззі Осборн дасть концерти перед завершенням кар'єри.

хвороба
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Селін Діон
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