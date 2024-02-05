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Больная Селин Дион шокировала неожиданным появлением на церемонии Grammy

5 февраля 2024 09:53
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Больная Селин Дион шокировала неожиданным появлением на церемонии Grammy
Певица Селин Дион. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Селин Дион, борющаяся с неврологическим расстройством, появилась на вручении премии Grammy. 55-летняя звезда, прекратившая карьеру певицы из-за проблем со здоровьем, не сдерживала эмоций, когда вышла на сцену при поддержке старшего сына Рене-Чарля Анжели.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица выглядела невероятно в терракотовом пальто и блестящих украшениях. Звезда вручила награду Тейлор Свифт в номинации "Лучший альбом года".

 

Певица Селин Дион с сыном. Фото: Reuters
Певица Селин Дион с сыном. Фото: Reuters

 

Певица Селин Дион вручает награду Тейлор Свифт. Фото: Reuters
Певица Селин Дион вручает награду Тейлор Свифт. Фото: Reuters

 

Певица Селин Дион. Фото: Reuters
Певица Селин Дион. Фото: Reuters

 

Певица Селин Дион. Фото: Reuters
Певица Селин Дион. Фото: Reuters

В декабре 2022 года Дион объявила, что у нее диагностировано чрезвычайно редкое заболевание, вызывающее спазмы мышц. Она сообщила, что отказывается от выступлений.

"Эти последние несколько лет были для меня вызовом, путь от диагностики состояния до того, как научиться жить с ним и управлять им, но не позволять ему контролировать меня", — комментирует свое состояние артистка.

Борьба звезды за жизнь описана в новом документальном фильме "Я: Селин Дион". Фильм рассказывает о том, как звезда борется за продолжение своей нормальной жизни и карьеры, несмотря на диагноз.

Недавно сестра Дион сообщила, что певица потеряла контроль над своими мышцами из-за своего состояния.

"Селин — боец, — сказал инсайдер US Weekly. — Она не так сильно контролирует свои мышцы, как раньше, но она работает с врачами и физиотерапевтами, чтобы улучшить свое состояние. Селин сосредоточилась на своем здоровье, но планирует снова выйти на сцену, когда ей разрешит медицинская команда".

 

Последний раз Селин видели на хоккейном матче в Лас-Вегасе со своими детьми Эдди и Нельсоном и старшим сыном Чарльзом-Рене.

Напомним, супруга Брюса Уиллиса поздравила мужа с годовщиной.

Ранее Шэрон Осборн рассказала, что ее муж-рокер Оззи Осборн даст концерты перед завершением карьеры.

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