Тейлор Свифт нарвалась на хейт из-за пренебрежительного отношения к больной Селин Дион

Тейлор Свифт на премии Grammy. Фото: instagram.com/cnn

Тейлор Свифт этой ночью получала престижную премию Grammy из рук певицы Селин Дион, страдающей неизлечимой болезнью. Когда звезда поднялась на сцену, она выхватила статуэтку из рук Дион, даже не поблагодарив ее, и сразу обратилась к зрителям.

Многих возмутило такое поведение певицы, пишет журнал People.

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Тейлор Свифт проигнорировала Селин Дион

Тейлор Свифт получила очередную статуэтку Грэмми и стала рекордсменкой: теперь она единственная исполнительница, которая выигрывала "альбом года" четырежды.

На радостях певица, получая статуэтку, проигнорировала легендарную исполнительницу Селин Дион, которая ей ее вручала.

Свифт выхватила премию и, ничего не сказав Дион, начала свою речь.

"Я хотела бы сказать, что это лучший момент в моей жизни. Но я чувствую такое же счастье, когда я дописываю песню или когда меня снимают, когда я завершаю музыкальное видео, или когда я репетирую со своими танцорами или моей группой, или готовлюсь поехать в Токио, чтобы сыграть шоу", — сказала звезда и поблагодарила всех.

Так как Тейлор не обратила внимание на Дион, на нее посыпалась куча хейта в социальных сетях.

Однако когда Селин Дион только появилась на сцене под свою известную песню, Тейлор подпевала ей и наслаждалась моментом.

Позже также появилось фото из-за кулис, как Тейлор Свифт обнимает Селин Дион и они обе улыбаются.

Вероятно, звезда поняла свою ошибку сразу, нашла певицу и извинилась перед ней. А на сцене проигнорировала ее из-за избытка эмоций.

Напомним, больная Селин Дион шокировала неожиданным появлением на церемонии Grammy.

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