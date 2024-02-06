Тревис Келси рассказал об отношениях с Тейлор Свифт

Тревис Келси и Тейлор Свифт на игре. Фото: instagram.com/updateswiftbrs

Во время пресс-конференции в Лас-Вегасе парень Тейлор Свифт — футболист Тревис Келси, рассказал, как это встречаться с ней. И поделился своим впечатлением от будущего альбома звезды.

Об этом пишет Daily Mail.

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34-летний тайт-энд Kansas City Chiefs Тревис Келси рассказал, что чувствует в отношениях с певицей Тейлор Свифт.

Парень Тейлор Свифт Тревис Келси на пресс-конференции. Фото: Shutterstock

"Я вам скажу, что это дикий опыт, но я наслаждаюсь и люблю каждую его частицу", — поделился спортсмен.

На вопрос, готовит ли он для певицы какой-нибудь сюрприз на День святого Валентина, Тревис не ответил, сказав, что предстоящая игра по футболу — это единственное, о чем он сейчас думает.

Однако мужчина успел послушать и оценить новый альбом своей девушки, который выйдет 19 апреля.

"Я слышал кое-что из этого, и это невероятно. Я не могу дождаться, когда она наконец-то презентует его", — сказал Келси.

Он также признался, что еще не общался с любимой после того, как она получила премию Грэмми, ведь она сразу улетела на концерт, вероятно, в Токио.

Однако Тревис признал, что его девушка выглядела невероятно на церемонии, и сказал, что тоже должен вернуться к ней с победой.

Парень Тейлор Свифт Тревис Келси. Фото: Daily Mail

Будет ли Свифт на его важной игре, Тревис не ответил. Тем не менее, девушка посетила за сезон 12 игр любимого.

Напомним, Тейлор Свифт нарвалась на хейт из-за пренебрежительного отношения к больной Селин Дион.

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