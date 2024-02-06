Дикий опыт — Тревис Келси рассказал об отношениях с Тейлор Свифт
Во время пресс-конференции в Лас-Вегасе парень Тейлор Свифт — футболист Тревис Келси, рассказал, как это встречаться с ней. И поделился своим впечатлением от будущего альбома звезды.
Об этом пишет Daily Mail.
Ценит каждую минуту отношений
34-летний тайт-энд Kansas City Chiefs Тревис Келси рассказал, что чувствует в отношениях с певицей Тейлор Свифт.
"Я вам скажу, что это дикий опыт, но я наслаждаюсь и люблю каждую его частицу", — поделился спортсмен.
На вопрос, готовит ли он для певицы какой-нибудь сюрприз на День святого Валентина, Тревис не ответил, сказав, что предстоящая игра по футболу — это единственное, о чем он сейчас думает.
Однако мужчина успел послушать и оценить новый альбом своей девушки, который выйдет 19 апреля.
"Я слышал кое-что из этого, и это невероятно. Я не могу дождаться, когда она наконец-то презентует его", — сказал Келси.
Он также признался, что еще не общался с любимой после того, как она получила премию Грэмми, ведь она сразу улетела на концерт, вероятно, в Токио.
Однако Тревис признал, что его девушка выглядела невероятно на церемонии, и сказал, что тоже должен вернуться к ней с победой.
Будет ли Свифт на его важной игре, Тревис не ответил. Тем не менее, девушка посетила за сезон 12 игр любимого.
Напомним, Тейлор Свифт нарвалась на хейт из-за пренебрежительного отношения к больной Селин Дион.
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