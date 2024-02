Обнажение Ашера и поцелуи Тейлор Свифт — самые зрелищные моменты Супербоула-2024

Певица Тейлор Свифт и футболист Тревис Келси. Фото: Reuters

В воскресенье, 11 февраля, в США состоялся Супербоул-2024. Хедлайнер мероприятия певец Ашер вышел на сцену во время шоу и зажег вместе с Алишей Киз.

Тейлор Свифт поздравила любимого с победой

Певица Тейлор Свифт вместе со своими звездными друзьями, среди которых была Блейк Лайвли, поддерживала из VIP-ложи своего бойфренда, футболиста Тревиса Келси. Среди звездных артистов, развлекавших публику в перерыве игры были: Ашер, Алиша Киз, H.E.R, Lil John, Ludacris, will.i.am и Джермейн Дюпри.

Артисты Алиша Киз и Ашер. Фото: Reuters

Певец Ашер ошеломил страстным номером с Алишей Киз, а также обнажился на сцене и продемонстрировал впечатляющий пресс. Ашер открыл шоу отрывком своей песни Caught Up из хитового альбома 2004 Confessions, после чего прозвучала песня U Don't Have To Call и его хит Love In This Club.

Алиша Киз появилась в красном боди с блестками и аккомпанировала на роскошном рояле.

Ашер пошел по стопам таких артистов, которые ранее были хедлайнерами Супербоула, в том числе покойного Майкла Джексона и Принса, а также нынешних суперзвезд Рианны, Бейонсе, Мадонны, Леди Гага и Доктор Дре.

Ашер сказал журналистам в Лас-Вегасе накануне, что стремился объединить прошлое, настоящее и будущее во время выступления.

"Это было сложной задачей втиснуть 30 лет в 13 минут" ,—- сказал Ашер о планировании выступления, добавив, что он спросил себя: "По каким песням меня знают люди, какие песни были символом моей карьеры?".

Ашер был наставником Джастина Бибера в начале карьеры музыканта.

Певица Тейлор Свифт и актриса Блэйк Лайвли. Фото: Reuters

Вечер завершился победой "Канзас-Сити Чифс", команда со счетом 25:22 после овертайма обыграла "Сан-Франциско 49". Певица Тейлор Свифт не смогла сдержать себя, чтобы не расцеловать любимого после его триумфильной игры.

