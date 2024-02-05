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Біллі Айліш завітала на премію у сукні ляльки Барбі

5 лютого 2024 09:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Біллі Айліш завітала на премію у сукні ляльки Барбі
Біллі Айліш. Фото: стоп-кадр премії Grammy-2024
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Популярна співачка Біллі Айліш вибрала для премії Grammy-2024 символічний образ. Вона вдягла ретро-сукню ляльки Барбі.

Про це вона натякала ще напередодні в своєму instagram.

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Біллі Айліш отримала нагороду на Grammy-2024

Біллі Айліш отримала нагороду "Пісня року" за саундрек до фільму "Барбі". Вона виконала "What Was I Made For?" разом із своїм братом та за сумісництвом музичним продюсером Фіннеасом О'Коннеллом. 

Зірка вибрала для цього номера символічний образ реальної ляльки Барбі — Poodle Parade 1965. Ніжно рожевий та зелений кольори підкреслили красу Айліш. Її брат натомість прийшов у смокінгу і десь здаля нагадував Кена.

Про свій костюм на премію Айліш розповіла напередодні в своєму instagram і показала, чим надихались її стилісти.

На врученні нагороди "Пісня року" Баллі Айліш подякувала за участь у чудовому проєкті і назвала фільм "Барбі" найкращим у цьому році. 

Раніше ми розповідали про головних переможців премії Grammy-2024.

Також Біллі Айліш раптово втратила більше 100 тисяч підписників.

премія
музика
Біллі Айлиш
Барбі
закордонні зірки
пісня

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