Біллі Айліш завітала на премію у сукні ляльки Барбі

Біллі Айліш. Фото: стоп-кадр премії Grammy-2024

Популярна співачка Біллі Айліш вибрала для премії Grammy-2024 символічний образ. Вона вдягла ретро-сукню ляльки Барбі.

Про це вона натякала ще напередодні в своєму instagram.

Біллі Айліш отримала нагороду на Grammy-2024

Біллі Айліш отримала нагороду "Пісня року" за саундрек до фільму "Барбі". Вона виконала "What Was I Made For?" разом із своїм братом та за сумісництвом музичним продюсером Фіннеасом О'Коннеллом.

Зірка вибрала для цього номера символічний образ реальної ляльки Барбі — Poodle Parade 1965. Ніжно рожевий та зелений кольори підкреслили красу Айліш. Її брат натомість прийшов у смокінгу і десь здаля нагадував Кена.

Про свій костюм на премію Айліш розповіла напередодні в своєму instagram і показала, чим надихались її стилісти.

На врученні нагороди "Пісня року" Баллі Айліш подякувала за участь у чудовому проєкті і назвала фільм "Барбі" найкращим у цьому році.

