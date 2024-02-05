Билли Айлиш посетила премию в платье куклы Барби
Популярная певица Билли Айлиш выбрала для премии Grammy-2024 символический образ. Она надела ретро платье куклы Барби.
Об этом она намекала еще накануне в своем instagram.
Билли Айлиш выиграла Grammy-2024
Билли Айлиш получила награду "Песня года" за саундрек к фильму "Барби". Она исполнила "What Was I Made For?" вместе со своим братом и по совместительству музыкальным продюсером Финнеасом О'Коннеллом.
Звезда выбрала для этого номера символический образ реальной куклы Барби — Poodle Parade 1965. Нежно розовый и зеленый цвет подчеркнули красоту Айлиш. Ее брат пришел в смокинге и где-то издали напоминал Кена.
О своем костюме на премию Айлиш рассказала накануне в своем instagram и показала, чем вдохновлялись ее стилисты.
На вручении награды "Песня года" Билли Айлиш поблагодарила за участие в замечательном проекте и назвала фильм "Барби" лучшим в этом году.
Ранее мы рассказывали о главных победителях премии Grammy-2024.
Также Билли Айлиш внезапно потеряла более 100 тысяч подписчиков.
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