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Блогер Буше після пересадки волосся шокував українців новим відео

13 лютого 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Блогер Буше напередодні 14 лютого шокував українців неочікуваними кадрами
Український блогер Богдан Шелудяк у шоу Руслана Кузнецова. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодий український блогер, актор і ведучий Богдан Буше (Богдан Шелудяк) показав кумедне відео зі своїми друзями. Хлопець поділився новими кадрами і викликав неоднозначну реакцію з боку його фоловерів через те, що він на них продемонстрував.

Відповідними кадрами Богдан Буше поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Богдан Буше показав себе у новому відео

Український актор поділився кадрами, на яких він показав себе з однією закоханою парою. На відео Богдан сидить у якомусь закладі і нібито просто п’є каву. Неподалік від нього сиділа молода дівчина, яка зацікавлено на нього дивилася.

Публікація зі сторінки Богдана Шелудяка
Богдан Буше у новому відео. Фото: скриншот з Instagram

Вона вирішила залишити на серветці свій номер телефону і покласти її на стіл Богдану. Втім, він проігнорував це і протер свій рот після їжі цією серветкою, після чого до нього підсів молодий хлопець, який, до речі, у реальному житті є чоловіком цієї дівчини.

@bushe_bo

Сігма вже не той😅

♬ A Sunday Kind Of Love - Etta James

У мережі відреагували на кадри Богдана Буше

Побачивши таке відео, яке з’явилося на сторінці українського блогера, його фоловери не змогли залишитися осторонь і почали коментувати, висловлюючи думку про нього.

  • Бл*, ну що за п*дарастія. Все так добре починалося. Думаю, оце то чоловіча дружба, а вони за ручки взялися, пропаг*ндони
  • Смішно, але нотка пропаганди є
  • Ой, це все наслідки пересадки волосся
  • Це ви свій розпорядок дня на 14 лютого показали?
  • Про реалії нашого світу… Я б назвала цей ролик "соціальним"
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка. Фото: скриншот з Instagram

Богдан Буше зробив операцію на голові

Не так давно український блогер наважився на неочікувану операцію на голові. Так, Богдан вирішив пересадити своє волосся, адже декілька років тому помітив проблеми з ним. Він показав процес підготовки і самої операції, а також продемонстрував результати. 

"Десь у 20 років я почав помічати, що моя зачіска потрохи змінюється. Дивлячись на лисого батька, зрозумів, що, "любі українці, цей день настав"", — написав Богдан Буше.

Stories зі сторінки Богдана Буше
Stories зі сторінки Богдана Буше. Фото: скриншот з Instagram
Stories зі сторінки Богдана Буше
Stories зі сторінки Богдана Буше. Фото: скриншот з Instagram
Stories зі сторінки Богдана Буше
Stories зі сторінки Богдана Буше. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молодий український блогер Богдан Буше розповів, як він себе почуває після серйозної хвороби. 

Раніше ми розповідали про те, що блогер Богдан Буше показав себе з молодою красунею.

Також ми повідомляли про те, що український блогер Богдан Буше потрапив у гучний скандал.

шоу-бізнес
українські зірки
"Хто зверху?"
Богдан Шелудяк

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