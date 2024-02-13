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Блогер Буше после пересадки волос шокировал украинцев новым видео

13 февраля 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Блогер Буше накануне 14 февраля шокировал украинцев неожиданными кадрами
Украинский блогер Богдан Шелудяк в шоу Руслана Кузнецова. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодой украинский блогер, актер и ведущий Богдан Буше (Богдан Шелудяк) показал смешное видео со своими друзьями. Парень поделился новыми кадрами и вызвал неоднозначную реакцию со стороны его фолловеров из-за того, что он на них продемонстрировал.

Соответствующими кадрами Богдан Буше поделился на своей странице в Instagram.

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Богдан Буше показал себя в новом видео

Украинский актер поделился кадрами, на которых он показал себя с одной влюбленной парой. На видео Богдан сидит в каком-то заведении и якобы просто пьет кофе. Неподалеку от него сидела молодая девушка, которая с любопытством смотрела на него.

Публикация со страницы Богдана Шелудяка
Богдан Буше в новом видео. Фото: скриншот из Instagram

Она решила оставить на салфетке свой номер телефона и положить ее на стол Богдану. Впрочем, он проигнорировал это и протер свой рот после еды этой салфеткой, после чего к нему подсел молодой парень, который, кстати, в реальной жизни является мужем этой девушки.

В сети отреагировали на кадры Богдана Буше

Увидев такое видео, которое появилось на странице украинского блогера, его фолловеры не смогли остаться в стороне и начали комментировать, выражая мнение о нем.

  • Бл*, ну что за п*дарастия. Все так хорошо начиналось. Думаю, это мужская дружба, а они за ручки взялись, пропаг*ндоны
  • Смешно, но нотка пропаганды есть
  • Ой, это все последствия пересадки волос
  • Это вы свой распорядок дня на 14 февраля показали?
  • О реалиях нашего мира… Я бы назвала этот ролик "социальным"
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка. Фото: скриншот из Instagram

Богдан Буше сделал операцию на голове

Не так давно украинский блогер отважился на неожиданную операцию на голове. Так, Богдан решил пересадить свои волосы, ведь несколько лет назад заметил проблемы с ними. Он показал процесс подготовки и самой операции, а также продемонстрировал результаты.

"Где-то в 20 лет я начал замечать, что моя прическа понемногу меняется. Глядя на лысого отца, понял, что "дорогие украинцы, этот день настал"", — написал Богдан Буше.

Stories со страницы Богдана Буше
Stories на странице Богдана Буше. Фото: скриншот из Instagram
Stories со страницы Богдана Буше
Stories на странице Богдана Буше. Фото: скриншот из Instagram
Stories со страницы Богдана Буше
Stories на странице Богдана Буше. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодой украинский блогер Богдан Буше рассказал, как он себя чувствует после серьезной болезни.

Раньше мы рассказывали о том, что блогер Богдан Буше показал себя с молодой красавицей.

Также мы сообщали, что украинский блогер Богдан Буше попал в громкий скандал.

шоу-бизнес
украинские звезды
"Хто зверху?"
Богдан Шелудяк

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