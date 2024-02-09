Блогер Петро Заставний вперше відреагував на фінансові перевірки НБУ

Блогер Петро Заставний з дружиною блогеркою Аліною Френдій. Фото: instagram.com/petro_zstvn/

Блогер Петро Заставний висловився з приводу перевірок, які НБУ підготував для інфлюенсерів. У мережі з'явився список блогерів, які підпадають під фінмоніторинг.

Свої думки з цього приводу Петро висловив у своєму Instagram.

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Популярний блогер та ресторатор Петро Заставний володіє мережею закладів, а також продюсує українську електронну групу TVORCHI з Тернополя. Блог Заставного в Instagram присвячений сім'ї та моді, де блогер ділиться своїми стильними образами, а також історіями про свого маленького сина.

Петро Заставний підтвердив інформацію про список блогерів, за якими НБУ доручив розпочати фінмоніторинг.

Блогер Петро Заставний висловився про перевірки НБУ. Фото: instagram.com/petro_zstvn/

Блогер Петро Заставний висловився про перевірки НБУ. Фото: instagram.com/petro_zstvn/

"Всі кидають цей список — я бачив, і так, це правда. Вчора нам прийшли запити з НБУ і в нас справді розпочався фінмоніторинг. Насправді тут немає нічого такого, бо моя сім'я і так регулярно проходить фінмоніторинг, бо згідно із законом ми наближені до публічних людей і так буде до кінця життя. Тому для нас це стандартно, але…", — написав Заставний.

Він також опублікував визначення з інтернету, що таке НБУ і який його функціонал.

"Не хочу нічого коментувати, нехай кожен робить свої висновки", — додав Заставний.

Ресторатор та музичний продюсер Петро Заставний народився у Тернополі у 1993 році у родині екс-мера Тернополя (2006 — 2010) та народного депутата України (2014-2019) Романа Заставного. Закінчив юридичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Петро одружений з популярним інстраграм-блогером Аліною Френдій, у пари є син Ян.

Дянми НБУ направив у різні банки вказівку щодо перевірки в рамках фінмоніторингу низки блогерів за списком. У списку близько 171 ім'я. Тепер у мережі з'явився перелік прізвищ, які підлягають перевірці.

Нагадаємо, блогер Олександр Волошин відпочив у Мексиці за волонтерським дозволом.

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