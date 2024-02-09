СБУ влаштує посилену перевірку для українських блогерів-мільйонників — хто потрапив в список

Блогерка Таня Парфільєва. Фото: instagram.com/tanyaparfileva/

Нацбанк України розіслав банкам список із 150 українських блогерів. Інфлюенсерів чекають пильні перевірки фінансового моніторингу в їхніх банках.

Про це пише anticor.com.ua.

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Національний банк України направив у різні банки вказівку щодо перевірки в рамках фінмоніторингу низки блогерів за списком. У списку близько 171 ім'я. Тепер у мережі з'явився перелік прізвищ, які підлягають перевірці.

"Можу лише сказати, що деякі персоналії зі списку мають відношення до певних політиків та благодійних організацій. Чи всі банки отримали цей список або лише обрані — невідомо", — розповіло джерело ЗМІ в одному з великих банків.

Список імен блогерів, яких перевірять. Фото: Страна.UA

Серед імен блогери-мільйонники Олег Машуковський, Анна Алхім, Тетяна Самбурська, Тетяна Парфільєва, Тетяна Пренткович та інші.

Кожну людину зі списку перевіряють не за допомогою алгоритму, а руками фахівця фінмоніторингу.Перше, що перевіряється, це великі внесення/зняття готівки з рахунку. Великі покупки: обов’язковий фінмоніторинг відбувається за всіма проводками від 400 тисяч гривень і вище, але тут обстежуватимуться операції на менші суми

"Ми, наприклад, дивимося на перерахування/оплати на 80-100 тисяч гривень. А також на природу транзакцій. Якщо, наприклад, у вас лише оплати комуналки чи мобільного, то у цьому немає нічого дивного. Але якщо вам регулярно зараховують із різних місць готівку через платіжні термінали — це викликає питання", — заявляють банківські службовці.

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