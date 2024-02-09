СБУ устроит усиленную проверку для украинских блогеров-миллионников - кто попал в список

Блогер Таня Парфильева. Фото: instagram.com/tanyaparfileva/

Нацбанк Украины разослал банкам список из 150 украинских блогер. Инфлюэнсерам предстоят тщательные проверки финансового мониторинга в их банках.

Об этом пишет anticor.com.ua.

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Национальный банк Украины направил в разные банки указание по проверке в рамках финмониторинга ряда блогеров по списку. В списке около 171 имя. Теперь в сети появился перечень фамилий, подлежащих проверке.

"Могу лишь сказать, что некоторые персоналии из списка имеют отношение к определенным политикам и благотворительным организациям. Все ли банки получили этот список или только избраные — неизвестно", — рассказал источник СМИ в одном из крупных банков.

Список имен блогеров, которых проверят. Фото: Страна.UA

Среди имен блогеры-миллионники Олег Машуковский, Анна Алхим, Татьяна Самбурская, Татьяна Парфильева, Татьяна Пренткович и другие.

Каждый человек из списка проверяется не с помощью алгоритма, а руками специалиста финмониторинга. Первое, что проверяется, это большие внесения/снятия наличных со счета. Большие покупки: обязательный финмониторинг проходит по всем транзакциям от 400 тысяч гривен и выше, но здесь будут обследоваться операции на меньшие суммы.

"Мы, например, смотрим на перечисление/оплаты на 80-100 тысяч гривен. А также на природу транзакций. Если, например, у вас только оплаты коммуналки или мобильного, то в этом нет ничего удивительного. Но если вам регулярно засчитывают из разных мест наличные через платежные терминалы — это вызывает вопрос", — заявляют банковские служащие.

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